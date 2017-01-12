Bir 15 Temmuz romanı

15 Temmuz’da yaşadığımız hain darbe girişimi, herkesi derinden etkiledi. Ama olanlar sadece 15 Temmuz’da yaşananlardan ibaret değil, öncesi de var elbette. 15 Temmuz’a nasıl geldik? İnsan kendi vatanını bölmeyi nasıl isteyebilir? İnsan nasıl vatanına ihanet edebilir? Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yeni kitabı Kara Güneş bu soruların cevabını arıyor.

Kadir ve Ebubekir… Aynı göğün altında uçurtma uçuran, birbirinin sırdaşı iki arkadaş… Sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşan, birlikte büyümüş iki çocuk… Ama küçük gibi görünse de ikisinin de hayatlarını derinden etkileyen bir farkları var: Ebubekir ailesinin sevgisini dolu dolu hisseden bir çocuk, Kadir ise tam tersi… İkisinin hayatlarının şekillenmesinde belki de en çok bu sevginin etkilediğini sonra, hikâye aktıkça fark ediyoruz. Çünkü Hasan öğretmenin köy gelişiyle, birdenbire hayatlarındaki her şey değişiveriyor.

Köy ahalisi onun gelişinden çok mutlu olsa da ahlaklı, dindar, iyi yetişmiş bir öğretmen gibi görünen Hasan öğretmenin amacının başka olduğunu, o yıllarda kimse anlamaz. Özellikle yetiştirdiği çocukların üzerindeki ne kadar büyük bir etkisi olduğu çok sonraları ortaya çıkar. Çocukken, sizi en çok kim severse, ilgilenirse, kollarsa onun etkisinde kalırsınız ya, Hasan öğretmenin öğrencileri üzerindeki etkisi de tam da bu… “Altın nesil” yaratmak uğruna çocukları iradelerinden, seçimlerinden, kişiliklerinden uzaklaştırmak Hasan öğretmene ne zor gelir ne de gayri ahlaki… Ebubekir ve Kadir de o günlerde pek çok çocuğun etkileyen bu karanlık oyundan etkilenenler arasındadırlar. Ebubekir, düşünerek ve sorarak kendini kurtarmayı başarabilse de aynısı Kadir’in başına gelmez. Ve günün birinde bu çocuklar büyür ve 15 Temmuz gecesi köprünün üzerinde karşılaşırlar; biri darbeci, diğeri ihanete direnen bir kahraman olarak…

ALTIN NESİL

Kara Güneş, 15 Temmuz’da yıllarca yaşananları ve varılan en son noktayı hikaye ediyor. O gece yaşananlar, bir gecede olmadı elbette. Yaşananların derin ve hain bir planın parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllarca ince ince gerçekleştirilmeye çalışan planların birdenbire yıkılmasıydı 15 Temmuz. Bahadır Yenişehirlioğlu da o yıllarda önce ne olduğunu, bu noktaya nasıl geldiğimizi anlatıyor. Aynı toprağın insanı, birbirinin dertdaşı iki çocuğun nasıl yavaş yavaş farklı bireylere dönüştüğünü, kimilerinin nasıl kurtulduğunu kimilerininse nasıl karanlıkta kaldığını anlatıyor. Dipsiz bir kuyunun içine düşen Kadir’in ve kıl payı o kör kuyuya düşmekten kurtulan Ebubekir’in hayatlarını şekillendiren şeyin sevilmek ihtiyacı olduğunu anlıyoruz okurken. Aslında iki çocuk, birbirlerinden çok farklı değiller. Etrafındaki yaşıtlarına baktığımızda ne çok zekiler ne de çok yetenekli… Normal iki çocuk olsalar da aynı sonuca varmıyorlar. Ebubekir zaman içerisinde Hasan öğretmenin yaptıklarına şüpheyle yaklaşmaya başlarken, Kadir tam tersine Hasan öğretmene daha çok bağlanıp sorgulamayan biri haline dönüşüyor. “Hasan öğretmen dediyse vardır bir hikmeti” deyip susmaya başladıkça Kadir’le Ebubekir arasındaki uçurum da açılıyor.

Bu olan biten bir tek Ebubekir’le Kadir’in başına gelmedi bu ülkede elbette. İnsanların karakterlerini, fikirlerini sindiren bu çarpık öğreti, pek çok insanın hayatını etkiledi. Zaman içerisinde vatana ihanet ettiklerini görmeyen insanlara dönüştüler. Yenişehrlioğlu’nun kitabı da yıllarca masum çocukların hayatlarını karartan bu oyunu ustalıkla hikayeleştiriyor. Altın neslin bir parçası olmak için çırpınan Kadir, kendinden ve sevdiklerinden zaman içerisinde uzaklaşıp başka birine dönüştüğünde nereden nereye geldiğine bakmıyor. Sorgulamıyor, düşünmüyor. Ebubekir’se şüphe ettikçe, Hasan öğretmenin dediklerinin yanlış olduğunu anladıkça uçurum gitgide büyüyor. Kadir ve Ebubekir, 15 Temmuz gecesi köprünün üstünde karşılaştıklarında, çocukluklarının, artık tamir edilemeyecek kadar örselenmiş ve artık uçamaz hale gelen kırık bir uçurtma olduğunu görüyorlar. Çünkü ne Kadir aynı Kadir ne de Ebubekir aynı Ebubekir...

Kara Güneş, Bahadır Yenişehirlioğlu’nun dokuzuncu kitabı ve aynı zamanda 15 Temmuz hakkında yazılmış ilk roman… Yenişehirlioğlu, romanlarının kurgusu ve diliyle dikkat çeken bir yazar olsa da Kara Güneş’le yazarlığını başka bir noktaya taşıyor. Kara Güneş’te kullandığı dil ve kurgudan, sonraki romanlarının çok daha iddialı olacağını tahmin etmek zor değil.