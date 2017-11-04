Bizde görme, hikaye ile temrin edilir

Fatma Barbarosoğlu yeni öykü kitabında alışılmadık bir form denedi. Yarım bıraktığı öykülerini gazetedeki köşesinde yayınlayıp “Sonunu siz tamamlayın” dedi. O öykülere gelen sonlarla yazarın kendi yazdığı sonlar Mutluluk Onay Belgesi adlı kitapta şimdi bir arada. Teknoloji ile değişen iletişim formunun ana çatıyı oluşturduğu kitap aslında bir nevi toplumu tanıma performansı.

Sonu ne zaman yazarsınız hikayede? En başından belli midir sizin için?

Bir cümle, bir soru, bazen sadece bir kelime için yazarım öykümü. O cümle, o soru bazen sonunu da beraberinde getirir. Bazen o soru ya da cümle eşliğinde bir vakit yol alır, yolun sonunu getirmek istemeden devam ederim. Sonra hikaye “Ben yoruldum” der. “O zaman sonu bu olacak demek ki” der noktaya koyarım.

Mutluluk Onay Belgesi’ndeki öyküler için de geçerli mi bu durum?

Evet. Bazı hikayelerin önce sonu geldi. Mesela ‘Sen, Ben Cep Telefonu Bir de Kahve’ öyküsünün birinci bölümü benim bir mağazadaki tanıklığımdan hayat buldu. Yaşlı bir kadının sevgililer günü kutlaması ile ilgili özel faaliyetler beklemesi ilgimi çekti. Kadının telefon konuşması bende bir performans duygusu uyandırdı. Anlatışı ile adeta bir sahne performansı gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla hikaye buradan akacaktı. Yani bir kelimeden, performans kelimesinden. Ama yazarken “performans”ın beni nereye götüreceğini bilmiyordum tabii.

Öyküleriniz genellikle dış mekanlarda geçiyor. Ev hali hiç yok neredeyse…

Bu soruyu sormakta haklısınız. ‘Emoji Nine’nin mekanı pastane, ‘Mutluluk Hakkı’nınki metro, ‘Mutluluk Onay Belgesi’ ve’ Sen Ben, Cep Telefonu Bir de Kahve’nin mekanı mağaza. ‘Bir Selfimiz Olsa’ havaalanında,’ #hırsızgözlerhırsızınkendisiolurmu’ çalıştayda, ‘Camide Güneş Gözlükleri ile Oturan Kadın’ camide nefes alıyor. Ev hali bir parça ‘Cennetlik Arkadaşımız için Plaket Töreni’nde Cennetlik İhsan’ın karısı üzerinden devreye giriyor.

Mekanlardan mı öykü düştü kaleminize siz mi mekanları öykünüze düşürdünüz?

Bazı öyküleri bahsi geçen mekanda yaşadım. Mesela ‘Mutluluk Onay Belgesi’ öyküsü böyle. Öykünün birinci bölümünün neredeyse tamamı kameragöz olarak kaydedildi. Kamergöz derken benim dışımda bana rağmen kaydeden bir şeyi kast ediyorum. Çok sinir oldum o gün. Hatta o gün eve gelince “Mutluluk onay belgesi diye bir şey varmış” diye bir tweet attım. Herkesin çok ilgisini çekti. Fakat ben o gün, o sahneden bir öykü çıkarmak niyetinde değildim. Ama zamanla bu tür davranışlara tanıklığım arttıkça hikayenin içimde biriktiğini fark ettim. Fakat ‘Mutluluk Hakkı’ hikayesinin başı ve sonu belli idi. Hayatın içindeki akışını muhafaza etmeye çalıştım. Yaşandıktan belki bir yıl sonra yazıldı. Kına yeşili tülbentli kadın benim bir öykümde yaşamalı dedim ama o sıra bir hikaye için yoğunlaşacak zamanım yoktu.

O anın frekansını yakalamak için dosya açtım havanın, kadının başörtüsünün rengini, metroda çalan tulumu ve benim o günkü ruh halimi not aldım. Adeta o anı senaryo gibi zapt etmeye kalktım. Öykünün duygu ritmini yakalayınca o günü birebir yazdım.



Zor kısmı mıdır sonu yazmak? Neleri gözetirsiniz bir edebiyatçı ve sosyolog olarak?



Benim için zor olan bir hikayeye başlamak ya da sonlandırmak değil. O hikayeyi içime düşüren rengi, sesi ya da ritmi muhafaza etmek, en zor kısım bu. Mesela’ Yumruk Yumruğa’ öyküsünün birinci bölümü belki Refah Partisi yıllarına kadar gidiyor. Güncel olsun diye selfi çubuğunu ekledim sadece.



Hikayenin birinci bölümü belki bir romanın sahnesi için kayıt altına alınmıştı. Ama Trump’ın yumruk sahneleri devreye girince onca yılın ardından öykü formatında sonlandı. Yazılanlar bir şekilde sonlanıyor ama bir de yazıya dökülemeden zihnimde taşıdıklarım var. Onlar beni çok yoruyor. Yazılı olarak kayıt altına alamadığımda içimde bir sürü ölü öykü birikiyor. Çünkü hikaye olmadık zamanlarda geliyor ve o olmadık zamanların atmosferini saklı tutmak her zaman mümkün değil maalesef. Yazamadığım hikayeler için gözyaşı dökmüşlüğüm çoktur diyeyim de gerisini siz anlayın.

Teknoloji ile değişen iletişim formu hikayelere, hikayeler deneysel bir anlatım şekline dönüşüyor Mutluluk Onay Belgesi’nde. Sonlar ise zamanı idrak düzeyimize dair ipuçları veriyor. Böyle bir çalışmayı yapmaya sizi yönlendiren nedir?