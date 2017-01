Gül kurusuna döner ikindi vakti Halep Kalesi...

Ortadoğu’nun o güzide şehri, yüzyılın en vahşi bombardımanının yapıldığı ve en büyük sivil kayıpların yaşandığı yer olarak geçti kayıtlara, bitirdiğimiz yılın sonunda. Ateşkes sağlandı sağlanmasına kalan siviller tahliye edildi ama artık ortada ne şehir ne de kültürü kaldı. Savaştan önce Halep’i ziyaret etme imkanı bulmuş yazarlara sorduk biz de bu şehri. Belkıs İbrahimhakkıoğlu “Onu Dünya Mirası ilân edenler, yıkım emrini verenlerin diğer yarısı. Halep’ten geriye mazlumların gökleri saran ahı kaldı” derken Yıldız Ramazanoğlu ta ortaokul yıllarında Halep aşkının masal desenli sürahilerle nasıl başladığını anlattı. İbrahim Demirci yasemin kokusunda aradı eski Halep’i Sibel Eraslan sorumuza şiirle cevap vermeyi seçti…

Onu bizim kılan ayak izleri

Ömer Lekesiz

Eğer tarihi, sizin kültürünüze (kimliğinizi kuran kişisel tarihinize) bitişikse, o şehri normal bir şehir gibi gezemez, diğer bir söyleyişle içinde turist (keşfe çıkmış yabancı tanık) gibi dolaşamazsınız.

Suriye iç savaşından üç yıl önce ziyaret ettiğim Halep’i bu nedenle, muhayyel bir kalabalıkla gezdiğimi düşünmüş, gördüğüm, ayak bastığım, el vurduğum mirasa mahsus işaretleri, alametleri adeta çevremdeki o kalabalıkta yer alan kişilere tebessümle bakarak, “bak bu sana ait ve senden bize kalandır” dercesine görünür kılmaya çalışmıştım.

Bir yanılsama değildi bu; inançlarını ve ona dair dillerini kuşandığım şimdi hiçbiri yaşamayan insanların, zihnimde hiç silinmeyen suretleriyle diyaloga geçmekti bu. Babam Hz. İbrahim’i, Halep’e ad olan fiilinde (süt sağımda) bulmak, Nurettin Zengi’yle, Kudüs’ün fatihi Selahattin Eyyübi’yi Halep kalesine at sürerken izlemek, hanları, çarşıları denetime çıkmış Osmanlı zabitleriyle birlikte yürümek, “Şermin’den çıkıp, buraya geldim” diye söze başlayıp, sımsıcak gözlermleriyle Halep’i anlatmaya başlayan Tanca’nın dedikoducu seyyahı İbn Battuta’yı bir rehberi dinler gibi dinlemek...

Şimdi tarihinin en büyük yıkımına tanık olan Halep, yıkımı nedeniyle üzmüyor beni. Biliyorum çünkü bugün de halen Mekke ile Medine’nin, Kudüs’ün, İskenderiye’nin, Hatay’ın, Şam’ın, Bağdat’ın ve İsfehan’ın kapısı plan Halep’in, Akadlar, Sümerler, Amoriler, Yebusiler, Yamhadlar, Hititler, Babilliler, Asuriler, Urartular, Medler, İskitler, Persler, Makedonlar, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mirdasiler, Ukayliler, Selçukiler, Safaviler, Zengiler, Eyyübiler ve Memlukler’in nal sesleri arasında yüzlerce kez kuşatmaya, işgale, talana maruz kaldığını...

Bu nedenle yıkımı elbette çok büyük bir sorun ama bu Halep’in sonu değil, çünkü yıkılanı yapmak her zaman mümkündür.

Yeniden bina edilmelerinin imkansızlığı nedeniyle Halep’in yıkımında beni asıl üzen, Halep’teki (onu bizim kılan) ayak izlerinin silinmesi, kimliğimize bitişik hatıralarımızı besleyen, sürdüren manevi atmosferinin bulandırılması tehlikesidir; Halep’i işgal eden Nasturi, Şii ve Hristiyan Ortodoks ittifakının Halep’i Müslüman kimliğinden arındıracak bu fillerde de ittifak etme ihtimalleri korkutmaktadır asıl beni.

Bence Halep, asıl bunlara da maruz kaldığında yıkılmış olacaktır.

Çeyizdeki sürahi

Yıldız Ramazanoğlu

Ankara’da en yakın dostlarımızdan biri Siirtli bir aileydi. Biz köklerinin Halep’ten geldiğini bilirdik ama büyükler birbirinin gıyabında Maraşlı Siirtli diye konuşurdu. Akranım sayılabilecek iki kızları vardı, Arapça bilseler de zamanın düzeni içinde hor görülmemek için asla konuşmazlardı.

Ortaokula başladığım seneydi sanırım, mutat Maraş ziyaretimizde Antep’e oradan Kilis’e gezmeye gitmiş ve Halep’ten gelmiş tüccarlardan çeyizim için masal gibi desenleri olan sürahiler, kahve takımları, masa örtüleri almıştık. O günlerde filizlenen Halep aşkı içimde yıllarca allanıp pullandı. Ne zamanki ABD Bağdat’ı işgal etti, bir gurup yazar Suriye’den başlayarak bölge halklarını ziyaret etmeye ve emperyalizme karşı dayanışmaya karar verip yola çıktık, ilk durağımız oldu Şam ve Halep. Hayallerimin şehrini eş Şeyba denilen hüzün beyazı yapı taşından bildim. Sonra defalarca havasını soluyup suyunu içmek nasip oldu. Sokaklarında gezerken, eşsiz kapılarının resmini çekerken, kahvelerinde hikaye anlatıcılarını dinlerken Bursa, Saraybosna, Ankara, Urfa, İsfehan gibi birbirimizin parçası olduğumuz şehirlerden birine dönüştü. Hatta bazı dostlarla bir ev tutalım da münavebeyle gelip kalalım, çocuklarımız tatillerde gelip Arapça öğrensin diye heveslere kapıldık. Hz. İbrahim’in yaşadığı gelen geçene süt ikram edip doyurduğu şehir, insanı öyle sarıp sarmalar ki.

Doğunun bütün büyüsünü, rüyasını taşıyan gelecek nesillere aktaran binlerce yıllık Halep çarşısı yanarken, hastaneler, okullar, güzelim evler yerle bir olurken hepimiz kahrolduk. Fakat Hz. Zekeriya’nın, İbni Sina’nın, nice evliyaların, adalet sahibi alimlerin, Asi nehrinin şehri. Dört mezhebin mahkemesini medresesini barış içinde kurduğu yer. Halkına bomba yağdıranlar ve yardımcıları süpürülüp gidecek, iyilik ve merhamet şehri ilelebet baki kalacaktır.

“İşte geldik gidiyoruz, şen olasın”

Ali Ayçil

Eğer fotoğraflardaki yıkılmış halini görmesem, Halep şehrini hep 2005 senesinin ocak ayındaki o ılık birkaç günle anacaktım. Ama savaş, özellikle doğu Halep’in taşlarında on yıllar boyunca onarılmayacak kırıklar ve yaralar bıraktı. Öyle zannediyorum ki, Halep’i yerle bir olmadan önce görmüş olanlar, şimdiki hali karşısında apayrı bir üzüntü duyuyordur. Hatay otogarından bir akşamüstü otobüse binmiş, bizi şaşırtacak kadar kısa bir sürede Halep’e varmıştık. Mevsim kıştı ama insanı üşütmeyen yumuşak bir havası vardı. Araplarla Türkmenlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı şehirde beni en çok etkileyen yer Zekeriya (as) Camii ile Kapalı çarşı olmuştu. Bu dar sokaklı çarşıda yürürken, Refik Halit Karay’ın da sürgüne gönderildiği yıllarda bu çarşıda yürümüş olabileceğini düşünmüş, hüzünlenmiştim. Dahası, İstanbul’daki Kapalıçarşı’nın sokaklarından hiçbir farkı yoktu. Aynı kavisler, aynı kokular, aynı küçük vitrinler. O tarihte, Osmanlı döneminden kalma birkaç tarihi cami hala kapalı durumdaydı. Sorduğumuzda, bu camilerin bakım yapıldıktan sonra açılacağını söylemişlerdi. Kuşkusuz Halep şehrinin en güzel yerlerinden biri de kolayca yürünerek çıkılabilen kalesiydi. Restorasyonu henüz bitmiş, çevre düzenlemesi tam olarak yapılamamıştı. Bir ticaret şehriydi Halep ve sonrasında ziyaret ettiğimiz Şam’a oranla daha rahat bir yerdi. Şam’da trafik polisi gibi vazifelendirilip şehrin her yerine yerleştirilmiş olan askerlerin verdiği tedirginliği Halep’te hiç hissetmemiştik. İyi hatırlıyorum, Suriye’den dönerken, tam sınırda, sanki sözleşmişçesine geriye dönüp şöyle demiştik: “İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri.” Şimdi Halep’in harap halini görünce bu söz bana dokunuyor.

Halep için son ders

Sibel Eraslan

I.

Gül kurusuna döner ikindi vakti Halep Kalesi...

Bir nar kırılır sonra burçlarında.

Kan.

Kanar.

Kanarya...

Kızıl bir hasretle atılır cümle nişanlar,

ayırır kardeşi kardeşten

halden anlamaz resmi anlaşmalar...

sonra gelsin

keskin/ paslı/ dikenli teller,

gelsin

zehir zakkum mayın tarlaları

kör bir sürfile makasıyla yırtılır

Leyla Mecnun'dan...

ağaçların dalları, selam taşıyan turnaların kanatları kırılır...

hama'nın uğultuyla dönen değirmenleri,

Yazdırırken Yunus'a dertli dolap ilahilerini, bana kalansa kızılbaşlı tepelere gömülü isimsiz kardeşlerin sessiz tüyleri...

Ve Humus'ta yatar delik deşik bir Halid, paramparça bin Velid...

Hani çok keskindi kılıncın.

Parçalandı karşısında nifakın...

*

Saat Kulesine asın artık Suriyeli çocukların ahını Tahta arabayla her Cuma,

göklerden inecek İsa'yı aramaya çıkar

İhtiyar rahipler... ve Arabi'nin kabrini tütsüler iki kız kardeş

*

Kahrolsunlar e mi ve dudakları kanasın...

*

İnmeyecek işte İsa, Şam'a...

Gelmeyecek işte Mesih, Halep taraflarından...

*

Yalnızız arkadaşlar.

Yalnızız bu öğleden sonrasında dünyanın... Bir tek aşk kaldı, fırtınadaki kırık sal bize...

II.

Dışarıda görsem tanımam, Halep'te süt tutan o güzel ellerini,

Ben harflerinden sevdim seni, bir kör say beni

O ellerdedir hükmün işaretleri,

Ve taşırlar kibar itirazları,

Ağır tahammüllerle birlikte

*

Hatırlatırlar eski elbiselerini

Hatırlatırlar eski yoldaşlarına, bir kör say beni

*

Sesinde bin kızıl mercan kamaşması

Dudaklarında tuz bin kere Öğretmenin...

Tam dersin ortasında kapıyı çat diye açıp giren kız

Farkında değil neyi ikiye böldüğünü,

Güneşi mi Meleği mi Ayva Ağacını mı ortadan, Göl'ün hizasından

Farkında değil neyi ikiye böldüğünü...

*

Buradan beyaz bir yelkenli geçti mi diye soruyor kız nefes nefese...

Buradan beyaz bir yelkenli geçti mi...

*

O böyle sorar sormaz işaret parmağını havaya kaldırıyor Öğretmen

Bakın diyor küçükhanım, bakın Halep işte yanıyor!

*

Dersinizi böler miydim hiç Efendimiz.. diye inliyor kız.

Lakin son beyaz yelkenlimiz sizsiniz...

*

Rüzgarınız olmaya geldim affediniz.

Sen de nereden çıktın derseniz

işte birbirine benzeyen

ellerimiz Efendimiz...

Sütü tutan ellerimiz Efendimiz...

Bombalarla susturulan şehir

Belkıs İbraimhakkıoğlu

On bir yıl önce beş kişilik bir kafileyle Şam’a doğru yollanmıştık, Halep ara menzilimizdi. Şehrin sırlarını keşfetmeye yetecek zamanımız yoktu. Bir buçuk günlük konaklamaya ne kadar sığarsa o kadar gezebildik. Okuduklarımdan, dinlediklerimden kalan bilgilerle İslâm coğrafyasının bu güzide şehrinin adı geçince zihnimde hep çok renkli bir dünya canlanırdı. Bir yanda işçilikleriyle ünlü kuyumcuların, renk renk, desen desen ipekli kumaşların, temizlik kokan sabunların doldurduğu çarşılar, bir yanda camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, Asi ve Fırat nehirlerinin koynunda hayat bulan yemiş bahçeleri, binlerce hikâyeyi duvarları içerisinde saklayan taş evler ve bu atmosferin kuşattığı sosyal hayat. Hayalimizdeki şehirle buluşmak için o şehrin kuytularında kaybolmak gerek. Kısacık zaman aralığında bu mümkün olmadı; kervanların çıngıraklarını duyamadım, tarihten bildiğim isimler köşe başlarında karşıma çıkmadı. Ama her şeye rağmen taşın asaletini sadelikte bulan yapılar geçmişin izlerini muhafaza ediyordu.

Bütün şehri dolaşamasak da genel görüntü Halep’in neden Unesco’nun Dünya Mirası kapsamına girdiğini dillendiriyordu, hele de binlerce yıllık tarihi sırtında taşıyan Halep kalesi. Şehrin orta yerinde başka bir şehir gibi kurulmuş olan kalenin haşmetli görüntüsünü unutmak ne mümkün?

Halep, sana henüz kendimi açmadım diyen şehirlerdendi; bir kere yetmez, birkaç sefer gelmek gerek. İnsanlığı çağıran o güzeller güzeli şehrin sesi; hırsın, ihtirasın, vahşetin, canavarlığın bombardımanıyla susturuldu. Sanki başka gezegenlerden gelen vahşi yaratıkların saldırısına uğramış gibi. Dünya Mirası ilân edenler, yıkım emrini verenlerin diğer yarısı. Halep’ten geriye mazlumların gökleri saran ahı kaldı.

Yaşasın Halep, yaşasın yasemin!

İbrahim Demirci

2008 güzünden 2009 yazına kadar Halep’te kaldım. Fırsat buldukça Suriye’nin başka bazı şehirlerini, kasaba ve köylerini gezdim: Şam, Hama, Humus, Lazkiye, Suveyda, Tartus, Ervad, Busra…

Beşşar Esed yönetimindeki Suriye, babası Hafız Esed dönemine göre çok daha özgür, mutlu ve umutluydu. Ancak yine de resmî ideoloji, tek parti yönetimi ve Muhaberat baskısı sık sık varlığını hatırlatıyordu. Küçük öğrencilerin ve velilerinin de bulunduğu yüzlerce kişilik salonlarda sigara içmenin “MEMNU / YASAK” olduğunu bildiren uyarıların altında birtakım adamların pervasızca sigara tüttürebilmeleri ve çok sayıda yetkilinin bu rezaleti görmezden gelmeleri beni dehşete düşürmüştü.

Muhaberat’ın inanılmaz ve dudak uçuklatan marifetleri vardı: Çalışanını hırsızlık yaparken yakalayan bir patron, şikayetçi olur. Muhaberat elemanları, suçluyu cezalandırmak yerine daha işe yarar bir suçlu üretmeyi tercih ederler. Genç suçluyu patronu hakkında ‘Bana sarkıntılık etti!” şikâyetinde bulunması için yönlendirirler ve bunu çıkara dönüştürürler. Zulüm insafsızdır; hukuk guguktur.

Ülkedeki iki GSM operatöründen birinin patronu filan amcaoğlu, öbürü falan dayıydı. Rekabet söz konusu değildi, sömürü korkunç boyutlardaydı. En cevval dükkânlar, “cevval/mobile” telefon dükkânlarıydı.

Baas Partisi’nin binaları -hele Hama’daki- pek görkemliydi ve Baas’ın üniversitede de bürosu vardı. “Tabela partisi” diyebileceğimiz göstermelik partiler de vardı ama camları tozluydu.

Devlet televizyonunun iki kanalı vardı, benden başka izleyen görmedim. (Merhum Ramazan el-Bûtî, ne kadar munis ve tatlı konuşurdu!) Herkes yabancı kanalları izliyordu; damlar çanak ormanıydı. “Fuad İzmirli’yi tanıyor musunuz?” diye sormuştum Halep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerime. Tanıyan çıkmamıştı. Kendisi, belli saatlerde yayımlanan Halep programlarının sunucusuydu.

Halep’te Süryani ve Ermeni varlığı bir zenginlik olarak korunmaktaydı, Musevilerin yokluğu terk edilmiş yapılar hâlinde hissediliyordu. Suveyda yolunda yanımda oturan kişi, benim Lübnanlı bir Dürzi olduğumu düşünmüş, Türk olduğumu öğrenince şaşmıştı. (Osmanlı, şaşılmayı değil anlaşılmayı bekliyor.)

Halep’te Kürt olmak gerçekten zordu. Şeyh Maksut Mahallesi’ne ancak dolmuşla gidebilirdiniz, yolları belediye otobüsleri için uygun değildi.

Ermeni mahallesinde bir konser için adres sorduğum çocuklar, “Türkçe konuş amca!” demişlerdi. Türk dizilerinden öğrenmişler Türkçeyi.

Birkaç kez ziyaret ettiğim Halep Kültür Müdürü, Türkiye ile aile bağlarından söz etmişti. Makam odasında yalnız kaldığımızda cennetmekân Sultan Abdülhamid Han’ı rahmetle anmıştık. (Sonra görevinden alındığını öğrendim.)

2009 yılında Suriye ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Resmî programlarda iki ülke bayraklarının yıldızları aynı tabloda birleşmişti. Halep-Antep/Kilis temasları ve projeleri olağanüstü güzel ve umut vericiydi. Bu güzelliği parçalamak, bu umudu söndürmek isteyenler Suriye’yi de Halep’i de cehenneme çevirmekten çekinmediler.

Bunca felakete, bunca kıyıma, bunca zulme rağmen -hattâ bunlardan dolayı- bize düşen, güzelliği aramak, umudu beslemek olmalı.

Akşamın bir vaktinde çiçekli yasemin dalını eğip koklayan Halepli kadın, hatıranla gözlerim yaşarıyor hâlâ!