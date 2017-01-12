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Güvenli geçmişi terk etme zamanı

Poyraz Demir, psikolojik tahlilleri, dramatik yapısı ve polisiye kurgusuyla dikkat çeken bir novellayla okurun karşısında: Babamın Emaneti.

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Destek Yayınları’ndan çıkan kitap, çocukluk arkadaşı, sevdiği kız ve geçmişi arasında sıkışıp kalan genç bir adamın hikayesine odaklanıyor. Poyraz, babasından emanet aldığı eski bir pastacı dükkanını yaşatmaya çalışırken geleceğini, aşkını ve insanlara olan güvenini yitirmekte olduğunun farkında değildir. Dünle hesaplaşmaktan kendiyle barışamayan genç pastacı, hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını, tanıdığını sandığı insanlarla aslında henüz hiç tanışmadığını, ummadığı hayal kırıklıklarıyla öğrenecektir.  Poyraz, güvenli geçmişini terk edip güvensiz bir geleceğe yelken açmakta tereddüt ettikçe çok daha karanlık bir “şimdi”nin içine sürüklenir.  

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