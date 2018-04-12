Muhabir için başucu kitabı

Yarının gazetecilerine yön verecek, habercilik ilkeleri konusunda rehber olacak Muhabir/ Habercinin Temel Kitabı isimli çalışma, Anadolu ajansı Yayınları aracılığıyla okura ulaştı. Habercilik serüveni bir asra yaklaşan Anadolu Ajansı, hem gazetecilik açısından yeni teknolojilerden yararlanma hem de yarının muhabirlerinin yetiştirilmesi için gösterdiği gayreti bu kitapla taçlandırıyor. Muhabir adayları için değerli bir başvuru kaynağı olan kitap, muhabirler için de rehber niteliğinde. Kitabın ilk bölümünün başlığı ‘Haber ve Muhabir’. İkinci bölümde ise habercilikte uzmanlaşma konusu ele alınmış. Sonraki iki bölüm habercilikte yazım kuralları ve görsel desteklere odaklanılıyor. Medya hukuku ve temel terimler de kitabın büyük yekununu oluşturuyor. Kitap projesi Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya’ya ait. Proje danışmanı ise Ümit Sönmez.

HABERCİLİKTE UZMANLAŞMA

Kitapta trafik kazaları, afet ve yangın haberlerinin nasıl yazılacağı, röportaj teknikleri, analiz haberlerin nasıl kurgulanması gerektiği örnekleriyle birlikte aktarılıyor. Polis, adliye, finans, sağlık, kültür ya da diplomasi alanlarında uzmanlaşmak isteyenlere de ipuçları veriliyor. Muhabir’de yazım kuralları ile ilgili kısmın çok güzel tasnif edilerek yazıldığını belirtmek gerek.

İletişim teknolojilerinin ilerlemesi ile birlikte haber alma ve yayma süreçlerinin değişimi kitabın ortaya çıkmasındaki ana gereklerinden biri. Artık herkesin haberci olduğu bu günde, AA’nın yazdığı kaynak niteliğindeki çalışma, habercilik anlayışımıza yeni bir soluk getirecektir.