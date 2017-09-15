Nazi Almanya’sında dört direnişçi kadın

Emmanuelle Polack’ın fikir babası ve dosya sağlayıcısı olduğu, senaryosunu Régis Hautiéres ve Francis Laboutique’in birlikte oluşturduğu Kadın Direnişçiler Alfa Yayınları’nın Çizgi Roman dizisinden ciltli ve büyük boy olarak yayımlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na karşı kahramanca direnen, savaşan dört cesur kadının hikayesini ilgi çekici, heyecanın üst noktada olduğu, ters köşelerle ilerleyen polisiye romanlara taş çıkartacak bir biçimde aktaran bu kitap dört bölümden oluşmaktadır. 1930’lu yılların ünlü pilotu aynı zamanda sivil havacılık tarihindeki ilk mekanikçi olmayı başaran Amy “Johnny” Johnson’a ayrılan ilk bölümün çizimleri Pierre Wachs tarafından gerçekleştirilmiş. Reich’ın içinde Nazi rejimine karşı olan entelektüel, aydın, öğrenci vb gibi grupların oluşturduğu direniş gruplarından “Die Weisse Rose”un (Beyaz Gül) içinde yer alan Nazizme başkaldırabilecek cesarette olan Sophie Scholl’ün büyük dersler çıkartılabilecek hikayesinin anlatıldığı ikinci bölümün çizimlerini Marc Weber yapmış. Kadın hakları savunucusu, eşitlik, seçme hakkı gibi konularda mücadele eden Berty Albrecht’in hüzünlü hikayesinin etkileyici bir şekilde anlatıldığı üçüncü bölüm Ullcer’in takdir edilesi emeğiyle bizlerle buluşuyor. İkinci Dünya Savaşı’ndaki direniş biçimi çok fazla bilinmeyen oysaki bunu en çok hak edenlerden bir olan, Yahudi çocuklarının Nazilerden kaçırılarak kurtarılmasını sağlayan ve Yahudi direnişinin en önemli örneklerinden birini gerçekleştiren Mila Racine’nin özverili hikayesinin anlatıldığı son bölümüyse Olivier Fraiser çizgiye dökmüş.

İngiliz havacılığının öncü, çığır açıcı, İskandinav kökenli ailesinden miras aldığı ateşli tabiatı, sağlam yapısıyla, cesaret ve sebat dengesine sahip Amy “Johnny” Johnson İngiltere’den Avustralya’ya tek başına uçma hayalini 24 Mayıs 1930’da Londra’dan yola çıkışından tam 19 gün sonra Avustralya’ya vararak gerçekleştirir. 1940’ta da İngiliz hava kuvvetlerinin kadın bölümüne girer.

3. Reich’a karşı oluşturulan, birçok Alman gencinin, entelektüelinin katıldığı, ünlü Alman yazar Thomas Mann’ın Amerika’da radyolarda propagandasını yaptığı “Die Weisse Rose” Beyaz Gül’ün üyelerinden olan, ölüm cezasına çarptırılan Sophie Scholl Hitler karşıtı bir ailede büyüdü . Sophie ailesinin etkisiyle Nazi partisinin ölümcül çılgınlığına karşı çıkma cesaretini gösteren, burjuva ortamından gelen kültür, edebiyat, sanat, müzik aşığı ve güçlü maneviyata sahip öncü gençlerden olacaktı.

234 ÇOCUĞU KURTARDI

Hayatı boyunca kendisini ve diğer kadınların özgürlüğü için savaşmış Gestapo tarafında tuzağa düşürüldüğünde intihar eden Berthe Pauline Mariette Wild, arkadaşlarının seslendiği şekliyle Berty, 15 Şubat 1893’te Marsilya’da doğmuştu. Ailesi Protestan bir burjuva ailesiydi. Halk cephesi oluşturulduğunda faydalı olması gerektiğine karar veren Berty, İspanyol cumhuriyetçileri, 3. Reich’ın kovaladığı Yahudi entelektüeller ve faşizm karşıtları için savaşan cesur bir kadındı.

Mila Racine’nin ailesi ise 1922 yılına doğru Sovyet rejiminden kaçıp Fransa’ya sığınmıştı. Mila İkinci Dünya Savaşı’nın ilk iki yılında Fransa’nın güneyindeki tutuklama kamplarında gerçek bir sosyal yardım görevlisi olarak çalışmıştı. Bir sürü çocuğu yanına alarak İsviçre sınırlarına kadar kaçırmaya başaran Mila Racine 2 buçuk ila 18 yaşındaki 234 çocuğun hayatını kurtarmıştı.