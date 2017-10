Okur için kitap patikası

SİNEK ISTIRABI

Sel Yayıncılık Kasım ayında David Harvey’in, Marx, Sermaye, İktisadi Aklın Cinneti, Toni Morrison’un Sula, Elias Canetti ‘nin Sinek Istırabı, Berrin Karakaş’ın Çukur, Enis Batur’un Gölyazı ve Onur Ünlü’nün röportaj kitabını yayına hazırlıyor. Hüseyin Kıran’ın Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır ise tekrar baskısıyla okura ulaşacak. Bunların dışında önümüzdeki aylarda Jonathan Franzen, Georges Bataille, Sara Ahmed ve Fredric Jameson’un yeni çeviri eserleri okurla buluşacak. Türkçe edebiyat kategorisinde ise Onur Ünlü, Esra Pekin, Melisa Kesmez ve Hüseyin Kıran’ın yeni kitapları raflarda olacak.

MUTLULUK ONAY BELGESİ

Profil Kitap eylül ayında çıkardığı farklı türdeki özgün eserlerle yeni yayın dönemine girdi. Basıldığı yıl New York Times’ın çok satan kitapları arasına giren, 30 ülkede yayımlanan ve sinemaya da uyarlanan Richard C. Morais’in The-Hundred Foot Journey isimli romanı Yüz Adımlık Yolculuk ismiyle yayımlandı. Yasemin Arpa’nın Safa Önal ile yaşam ve sinema üzerine yaptığı derin söyleşi, Ahmet Haşim’in kitaba ismini veren “Ne kadar gamlı bu akşam vakti” dizesi ile okuyucunun ellerinde. Kitabın sonunda paylaşılan özel albüm sayesinde, sinemamızın hafızası Safa Önal ile okuyucuların hafızası birleşiyor; çok kıymetli isimlerle set, kamera arkası ve ödül törenlerinde çekilmiş özel fotoğraflarla geçmişe tanıklık ediyoruz. Gerilim-kurgu alanındaki eserleriyle Türk yazın hayatına yeni bir soluk katan Mehmet Mollaosmanoğlu’nun Cennet Ayracı (Heavenly Divide) kitabı Feyza Howell’in çevirisiyle artık İngilizcede. Sadık Yalsızuçanlar’ın Hayyam’ın rubailerindeki derin anlamı sezinleyerek kendine özgü şiirsel üslubuyla okuyucusuna farklı bir Ömer Hayyam portresi sunduğu Hayyam kitabı da yine Eylül ayında raflardaki yerini aldı. Selahattin Yusuf’un bir yanıyla aşk, toplum ve birey ilişkilerini irdeleyen öte yandan kültür ve sanat dünyasına keskin eleştiriler yönelten romanı Masumiyetin Son Günleri bu ay yayımlandı ve çoktan raflardaki yerini aldı bile. Ahmet Murat’ın denemelerinden oluşan ve ilgiyle beklenen Belki de Üzülmeliyiz ise önümüzdeki hafta raflardaki yerini alacak.

İbrahim Tenekeci’nin gezi yazılarını derlediği Geldik Sayılır, Fatma Barbarosoğlu’nun Mutluluk Onay Belgesi isimli hikâye kitabı, Güven Adıgüzel’in denemelerinden oluşan Söz Verilmiş Bahçe ise Kasım ayı yayın programını oluşturan eserlerden birkaçı. Yine Kasım ayında özel bir şiir seçkisi de olacak. Mustafa Akar’ın Berhayat, Suavi Kemal Yazgıç’ın Tövbe Gölgeliği, Furkan Çalışkan’ın Türkiye Saati isimli şiir kitapları da okuyucusuyla buluşacak.

GECENİN GECESİ

Everest Yayınları’ndan Ayşe Kulin’in Kördüğüm ve Ahmet Ümit’in Azez’in Şarkısı adlı yeni romanları çıkacak. Elena Ferrante’nin deneme kitabı Frantumaglia: Bir Yazarın Yolculuğu yayımlanacak. Selim İleri’nin Uşaklıgil’in denemelerinden yaptığı bir seçki Siyah Bir Adam / Bende Yaşayan “Sanata Dair”ler adıyla yayımlanacak. Hasan Ali Toptaş’ın yeni öykü kitabı Gecenin Gecesi resimli olarak yayımlanacak. Mehmet Günsür’ün İçeriye Bakan Kim? adlı toplu öyküleri, yeni bulunan bir ekle birlikte okur karşısına çıkacak. Franz Kafka’nın ilk kez günışığına çıkan Ofis Yazıları adlı metinleri yayımlanacak.

WALLERSTEIN’IN GÜNCEL MAKALELERİ

Kopernik Kitap yakın zamanda Işıl Arpacı’nın Türk Siyasetinde Erbakan, Oral Çalışlar’ın Fetullahçılığın Tarihi ve Abdülkadir Özkan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Batı’da ve ülke içi muhalefette özellikle son birkaç yılda oluşan nefret söylemine odaklanan Erdoğanofobi kitaplarını yayınladı. Genç yayınevi önümüzdeki aylarda Edward W. Said’in Haberlerin Ağında İslâm isimli kitabını Alev Alatlı’nın çevirisiyle okura ulaştıracak. Amerikalı sosyolog Immanuel Wallerstein’ın güncel makaleleri de Türkçe olarak bu sezon raflarda olacak. Nurbanu İnan Özkan’ın yayına hazırladığı Emily Dickinson’dan Seçme Şiirler, Yusuf Turan Günaydın imzalı Akif, Mustafa Tüter’in Çin’in Akıllı Gücü kitapları yıl sonuna kadar okura ulaşacak. Disinformation 15 Temmuz Sonrası Batı Medyasının Söylem Analizi ve Erdoğanofobi de İngilizce yayınlanacak.

YERLİ YERSİZ CÜMLELER

Timaş Yayınları sezona güçlü kitaplarla hazırlanıyor. İlk sürpriz milyonların ilgiyle takip ettiği, modern zamanın en etkili Kur’an “davetçi”lerinden Nouman Ali Khan’ın yeni ve Türkçedeki ilk kitabı Dirilt Kalbini. Sezonun en çok ses getirecek kitaplarından biri Nazan Bekiroğlu’nun yazarlığının 20. yılına denk gelen Yerli Yersiz Cümleler’i. Kitabın çıkış noktasında başta, Bekiroğlu’nun daha önce hiç yayımlanmamış (yersiz) cümleler vardı. Sonra çalışmaya yayımlanmış (yerli) cümleler de dahil oldu ve ortaya şaşırtıcı bir okuma deneyimi ortaya çıktı

Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Tahta At’ı çok iddialı romanlardan biri. Bazı açılardan Musa kıssası olarak da okunabilecek farklı bir metin. Dünya edebiyatına gelince, dünyanın en prestijli edebiyat dergilerinden The Paris Review’da yayımlanan Saul Bellow, Toni Morrison, Raymond Carver, Orhan Pamuk, Ezra Pound, Philip Roth, Paul Auster, Haruki Murakami ve Alice Munro gibi isimlerin kapsamlı röportajları, Margaret Atwood’un önsözüyle Yazarın Odası 2’de, ilk defa Türkçede bir araya geliyor. Bu arada yine daha önce yayımlanan Yazarın Odası 1 de yenilenmiş baskısıyla raflarda olacak. Dünyada “2016’nın En İyi Romanları” listelerinde yer alan Yuva, aile içi şiddet, vicdan, sadakat ve ahlak kavramları üzerinden bir ailenin anatomisine odaklanan çarpıcı bir roman.

Okay Tiryakioğlu yine heyecanın doruklarında gezinen bir romanla, Selahaddin Eyyubi ile raflarda bu ay itibariyle. Dr. Halit Çil’in modern liderlik teorileriyle besleyerek hazırladığı Ömer’ini Arayan Yüzyıl çok önemli bir Hz. Ömer monografisi.

Gelecek ay Sufi’den çıkacak Annemarie Schimmel’in Doğudan Batıya isimli otobiyografisi ve Portakal’ın genç ve çok okunan yazarı Merve Özcan’ın yeni romanı Tanyeri sayabileceğimiz diğer kitaplardan.

GAZALİ VE İMGELEM POETİKASI

Yayınevinin matbaadaki kitapları arasında çok önemli dört tercüme eser var: Ngugi Wa Thiong’o’dan Zihnî Sömürgeden Azâd-Afrika Edebiyatında Dil Politikası; şiirde Cummings ve Seamus Heaney, edebiyat kuramında Paul Fry.

Masaüstüne gelince anarşist kuramcı Pyotr Kropotkin’den Rus Edebiyatında İdeal ve Gerçeklik; Isabel Hungerland’dan Şiirsel Söylem; David Lodge’tan Bilinç ve Roman; İbrahim Musa’dan Gazali ve İmgelem Poetikası; Haşim Cabrera’dan İslam ve Çağdaş Sanat; James Lull’dan İletişim Dünyasında Kültür; Sinisa Maleseviç’ten Savaş ve Şiddetin Sosyolojisi; Ferid Esack’tan Kur’an Özgürleşme ve Çoğulculuk; Daniel H. Frank ve Oliver Leaman’dan Yahudilik Felsefesi Tarihi önemsediğimiz kuramsal eserler, incelemeler. Graham Greene adlı önemli İngiliz yazardan bir anlatı: Generali Tanıyabilmek ve Virginia Woolf’tan yepyeni bir çeviriyle Deniz Feneri yayımlayacağımız edebî eserler arasında.

Hece Yayınları yalnızca tercüme eserler değil edebiyatın asıl alanlarında telif eser de üretiyor. Şiirde Vural Kaya, Ayşe Çelikkaya, Âtıf Bedir; Hayriye Ünal; öyküde Müzeyyen Çelik, Emin Gürdamur, Nagihan Şahin, Safiye Gölbaşı; denemede Zeynep Arkan, Yavuz Demir, Hatice Bildirici; incelemede İbrahim Demirci, Mahfuz Zariç, Abide Doğan, Gürsel Aytaç, Mehmet Karaarslan, Fatih Yalçın, Ragıp Karcı bu sezon, 2018’e girmeden yeni eserleri yayımlanacak isimler.

ALTIN KAPI

Beşir Ayvazoğlu’nun Altın Kapı –Resim, Musiki ve Şiir Üzerine Yazılar’ı uzun süreli bir çalışmadan sonra Kasım ayı içinde Kapı Yayınları’ndan çıkacak. Kelile ve Dimne Ölümsüz Klasikler Serisi’nden resimli olarak yayımlanacak. Kemal Sayar’ın Ölümden Önce Bir Hayat Var isimli yeni kitabının yanı sıra diğer kitaplarının da yeni baskıları yine Kapı Yayınları’ndan yayımlanmaya devam edecek. Esat Arslan’ın Jeopolitik Derinlik ve Sultan Polat’ın Hz. Süleyman’ın Yüzüğü kitapları da önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Aralık ayındaysa İskender Pala’nın yeni romanı okurun beğenisine sunulacak.

AUSTER VE 4 3 2 1

Can Yayınları Eylül ayında Yusuf Atılgan’ın kitaplarını Can Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşturdu. Aylak Adam, Anayurt Oteli, Bütün Öyküleri ve tamamlamadan bıraktığı üçüncü romanı Canistan’ın yanında Ekmek Elden Süt Memeden adlı çocuk kitabı da Can Çocuk etiketiyle çıktı.

Ekim ayında Paul Auster’in merakla beklenen son romanı 4 3 2 1’ de okuyucuyla buluşacak. Roman, Soğuk Savaş, Rosenberg’lerin idamı, Kennedy ve Martin Luther King suikastları, Vietnam Savaşı, My Lai katliamı, 1968 üniversite olayları gibi konuları ayrıntılarıyla işleyerek 20. yüzyılın ikinci yarısına panoramik bir bakış sunuyor ve bu deneyimleri bitmek istemeyen, akıcı, keyifli cümlelerle aktarıyor. 4 3 2 1’in çevirisini Seçkin Selvi yaptı. Altan Öktem’in yeni romanı Thomas Düşerken bu sezon çıkacak romanlardan birisi. Ayrıca Murat Gülsoy’un yeni romanı Öyle Güzel Bir Yer ki yine yıl bitmeden okuyucularla buluşacak. Doğu Yücel’in yeni romanı Kimdir Bu Mitat Karaman ve Roberto Bolano’nun Uzak Yıldız, Tılsım, kitaplarının yanında Türkçeye ilk kez çevrilen Mösyö Pain de yayınevinin yeni kitapları arasında.

METE YARAR’DAN YENİ KİTAP

Yeni yayın dönemine çok okunan yazarların yeni kitaplarıyla başlayan Destek Yayınları’nda Kahraman Tazeoğlu’ndan İki Söz, Osman Balcıgil’den Bir Suat Derviş Kitabı İpek Sabahlık, Ferhat Ünlü’den İlahi Kripto, Mete Gündoğan’dan Narkoz kitapları geçtiğimiz günlerde okuyucularla buluştu. Yayımlandığı zaman gündeme damga vuran Son Gün – Hawler kitabının devamı niteliğindeki yeni eseriyle Mete Yarar okurlarla çok yakında buluşacak. Yeni kitabı merakla beklenen yazarlardan Metin Hara da okurla buluşacak isimlerden… Pelin Çift ve Erhan Altunay da ses getirecek kitaplarla geliyor. Bir yandan Oscar Wilde öyküleri diğer yandan Gençler İçin Amak-ı Hayal gibi kitaplar yayımlayarak farklılığını ortaya koyan Genç Destek Yayınları da yeni dönemde gençleri ve çocukları geniş bir yelpazede kitaplarla buluşturmaya devam edecek. BATI FELSEFESİNİN YENİ TARİHİ

Klasik Yayınları İslam Medeniyeti Araştırmaları Dizisi’nden iki yeni kitabıokurla buluşturdu: Arapça Elyazmaları İçin Rehber (Adam Gacek) ve Abbâsîler Döneminde Vezirlik (Halil İbrahim Hançabay). İbrahim Halil Üçer’in İbn Sînâ Felsefesinde Suret, Cevher Ve Varlık, İbn Miskeveyh’in Mutluluk Ve Felsefe/ Mutluluk Mertebelerinin Düzenlenmesi[ve İlimlerin Menzilleri], Ali Tekin’in Varlık Ve Akıl/ Aristoteles ve Fârâbî’de Burhân Teorisi, Hacı Bayram Başer’in Şeriat Ve Hakikat/ Tasavvufun Teşekkül Süreci kitapları yayınevinin raflardaki kitaplarından. Küre Yayınları ise Anthony Kenny’nin yazdığı 4 ciltlik Batı Felsefesinin Yeni Tarihi isimli kitabını yayınlıyor.

ADEM’İN CEVAP VERMESİ

İz Yayıncılık iki yıldır edebiyat yayıncılığına biraz daha hız verdi. Kapılarını gençlere, yeni isimlere, ilk kitaplara biraz daha açtık. Edebiyat kuramı ve roman, öykü, şiir yayınlarımızın sayısını artırdı. Önümüzdeki dönemde bu çabamız aynı şekilde devam edecek. Yayınevinin müjdesi var: Değerli yazar Yıldız Ramazanoğlu artık kitaplarıyla İz Yayıncılık’ta olacak. Yayınlanacak ilk kitabı ise yeni öykü kitabı Adem’in Cevap Vermesi.

Başka bir müjde ise yayınvinin sembol yazarı olarak anabileceğimiz Rasim Özdenören ile alakalı. Öykücülüğünün 50. yılı onuruna Rasim Özdenören’in bütün öyküleri tek cilt ve özel baskı ile yayına hazırlandı. Çok yakında okurların ilgisine sunulacak.

Kısa vadede Cihan Aktaş, yeni öykü kitabı Fotoğrafta Ayrı Duran ile okurun karşısına çıkacak. Ayşegül Genç ve Ozan Evren romanları yayına hazır, gününü bekliyor. Edebiyat kuramı konusunda Hilmi Uçan’ın; edebiyat sosyolojisi konusunda Köksal Alver‘in değerli çalışmaları var. Duran Boz’un uzun uğraşlar sonucu yayına hazırladığı, yüzden fazla yazarımızın katkı verdiği Okuma Hikâyeleri ve Yazma Hikâyeleri kitapları, genişletilmiş yeni baskılarıyla yakında raflarda olacak. Yayıncılığın en anlamlı heyecanlarından olan ve edebiyat camiasına birer teklif niteliği taşıyan ilk kitaplar yine İz’in yayın planında.

FERRARİYİ ÇALAN FİL

Hayy Kitap sıra dışı bir kitapla yeni sezona giriyor: Ferrariyi Çalan Fil. Yapımcı yazar Şafak Altun’un kitabı, günlük hayatımızda hareketlerimizin neredeyse tamamını etkileyen bir ‘etkiler’ kitabı. Eski Zamanları mahalle kavramının yaşandığı zamanları bize yeniden hatırlatan Serkan Üstüner’den ilk kitap Hükmen Mağluplar da bu ayın yenilerinden. badeninsekeri.com yazarı Sıla Baki Alkan›dan Özel Beslenenler İçin Tarifler (Unsuz, Şekersiz, Tahılsız, Glutensiz) kitabında, tatlısından tuzlusuna 110 glütensiz tarif var. Gülhan Kaya’nın Ermeni, Musevi, Rum Evlerinde Pişen Yemekler isimli kitabında ise Osmanlı’dan bugüne aynı topraklarda yaşadığımız kardeş mutfaklardan Türk mutfağına geçen yemekler yer alıyor. Psikiyatri Uzmanı Nihat Kaya’nın Aldatma Psikolojisi isimli kitabı da yayınevinin hazırlık aşamasındaki çalışmalarından.