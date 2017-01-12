Orhan Kemal’in unutulmuş öyküleri

Orhan Kemal’in öykü, roman, oyun hangi türde olursa olsun tüm eserlerinde bizleri anlattığı, halimize ve derdimize ortak olduğu her zaman çok nettir. Düşündüm de Orhan Kemal öykülerinde kendinden bir parça, ruhen yakınlık kurmayan var mıdır acaba? Bence yoktur. Çünkü o, sokağı da insanı da toprağı da çok iyi tanıyan bir yazardır. Kendi sırları vardır belki ama hiç kimsenin ondan saklayacağı bir şey olamaz zira o kalemini eline aldığında tüm perdeler aralanır ve tüm hâkimiyet ona geçer, kaptan da odur, deniz de, liman da…

Everest Yayınları’nın Keşif dizisinden yayınlanan, Unutulmuş Öyküler 54 öyküden oluşuyor. Adından da belli olacağa üzere yüzlerce öyküsü olan Orhan Kemal’in bilinmeyen ya da kıyıda köşede kalmış bir öyküsünü bulmak kolay iş değildir. Ciddi anlamda bir kütüphane ve arşiv tarama emeği gerektirir. Bir de oldukça velut olan bir yazarın tekrara düşmesinin de son derece normal olacağı düşünülürse kitabı hazırlayan Işık Öğütçü’nün çok fazla yorulduğu ve çetin bir işin altına imzasını attığı açıkça görülebilir.

TIPKIBASIM GÜZELLİĞİ

Kitabın güzelliklerinden birisi tıpkıbasım görüntülerinin de olması. Öykülerin yayınlandığı gazete ve dergilerin kupürleri de mevcut kitapta. Bu okuyucu açısından güzel bir görsel zenginliğin yanında sağlam bir arşiv özelliği de barındırıyor. Tüm öykülerin hemen bitiminde yılı hangi isimle yazıldığı ve nerede yayınlandıkları yazılmış. Özellikle farklı müstearları görünce Orhan Kemal’in yazıyı ciddi manada bir meslek edinen yazarlardan olduğu görülüyor.

Öyküleri okudukça aklımıza onu başka adlarla yayınlanan farklı kitapları gelebilir. Çünkü Orhan Kemal bir cümleden dahi koca bir roman çıkarabilecek birisidir. Onda hikâye bitmediği gibi tertemiz diliyle anlatıcılığı da hiç sekteye uğramaz ve su gibi akar gider. Bu noktadan hareketle belki de bu 54 öyküden bazılarını başka kitaplarda gördüğümüzü de iddia edeceğiz, olacak o kadar, ama çoğunu bu halleriyle ilk kez okumuş olacaksınız.

Kitabın en büyük sürprizi ilk kez gün yüzüne çıkan Reşit Kemal imzasıyla Yeni Edebiyat dergisinde yayınlanan “Bir Genç Münevver” isimli öyküdür. Öykünün yayın tarihi 15 Mayıs 1941’dir. Okurların şimdiye kadar onun ilk öyküsünün çeşitli kaynaklara göre Asma Çubuğu, Balık, Kardeşim Niyazi, Güllü ve Babam isimler öyküler olduğu yazılsa da Işık Öğütçü 1941 tarihli bu öyküyü Orhan Kemal’in ilk öyküsü kabul ediyor ve aksi ispat edilene kadar da bunun böyle edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bir de sadece bu öykü için iki farklı okuma sunuluyor okura. Bir tanesi özgün hali iken diğeri günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş vaziyette okurunu bekliyor. Bunun dışındaki tüm öykülerde eserlerin asıllarına sadık kalınmış.

Orhan Kemal öykücülüğü başlı başına sırtını hikâyeye dayıyor gibi gözükse de onda bir metni tamir etmeye kalksak elimize her şey geçer. Çünkü o dilin coşkusunu ve ahengini bizlere yansıtmak adına özenle seçer sözcükleri ve mühendis edasıyla kurar cümlelerini. Karakterler mesela, konuşmalarında son derece sahicidirler. Hiç kimse onlara yabancı olamaz. Kızarız, sinirleniriz ya da severiz ama hissel açıdan anlatılmak istenen onlar aracılığıyla bizlere direkt olarak geçer.

CAM DEĞİL CAMDAKİ BUĞU

Sonra o metinlerini bir filmin akışındaki bütünlük kadar güzel kurgular. Matematikleri yerindedir öykülerin. İnce hesaplar vardır. Bir de insan bir şekilde satıraralarında yansımasını görür gibi olduğundan kayıtsız kalamaz ve kendini kaptırır gider anlatılan. Orhan Kemal, anlatılandan çok anlatandır, cam değil camdaki buğudur; kapı değil kapının gıcırtısıdır. Yani o herkesin gördüğü değil, görünmek istenendir. Fark ettirendir. Bu arşivlik eserde okuyucuya düşen uzun vadede bir Orhan Kemal yolculuğuna çıkmalarıdır. Zira onun mevsimi olmaz ama mevsim de hâlihazırda hiç fena değildir.

Bu öykülerin, Orhan Kemal külliyatına yeni başlayacaklar için de faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü çoğu öykü onun dünyasına dair ipuçları veriyor ve ondaki güzelliği aralıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen bazı şeylerin hiç değişmediği, günümüzde yaşanılan bazı şeylere nasıl da değinildiği, karakterlerin çoğunun mahallede, iş yerinde, çevremizde gördüğümüz tipler olduğu Orhan Kemal, yüz değil bin yıl geçse de asla güncelliğini yitirmeyeceğinin kanıtıdır. Kuşaklar geçecek, şehirler ve mekânlar eskiyecek ama onun eserleri dipdiri ve genç kalacaktır.

Unutulmuş Öyküler, eski bir dosta rastlamak gibi. Onda hatırladığımız çoğu şeyi hareketli, canlı canlı görmek gibi. Sonra onunla biraz yürüyüp bir yerde uzun uzun muhabbet ederken lafın lafı açması gibi. İyi öykü başka öyküleri de hatırlatır. O kitaptan bu kitaba atlarsınız, nasılsa Orhan Kemal hiç bitmez…