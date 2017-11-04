Takıntılı iki sanatçının ‘biz’ olma çabası

Ersin Umulu’nun yönettiği, birçok ülkede beğeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyiﬂi şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor.

AŞK VE EGO ARASINDA

Oyunun yönetmeni Ersin Umulu, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’ı şöyle anlatıyor: Oyun, ünlü besteci Vernon Gersch ile ona hayran söz yazarı SoniaWalsk’un bir albüm hazırlamak üzere, ajansları aracılığıyla ilk kez bir araya gelmesiyle başlar… Serüvenleri boyunca kahramanlarımıza eşlik eden “iç sesleri” de dansları ve vokalleriyle sahnede var olur. Bu sanatına tutkun, takıntılı ve zor iki insan birlikte çalışırken yakaladıkları uyumu, özel ilişkilerine taşıyabilecek mi? “Ben” demekten vazgeçip “Biz” olabilecek mi? Sevginin ateşi, ego denen buzdağını eritebilecek mi?

Müziğini Marvin Hamlisch’in, müzik düzenlemesini Orçun Tekelioğlu’nun, dramaturgisini Arzu Işıtman’ın, sahne tasarımını Eylül Gürcan’ın, kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan’ın, koreografisini Köksal Ünal’ın, efekt tasarımını Nesin Coşkuner’in yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu’nun çektiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 8-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilir.