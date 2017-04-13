Ulusal güvenlik ve tehdit algısı
Hasan Basri Yalçın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi devletlerin ulusal güvenlik planlamalarını, son ikişer ulusal güvenlik belgesi üzerinden ele alıyor.
- FAHRİ KÖSE
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Kitap, ilgili ülkelerin son dönem ulusal güvenlik belgelerinin sıralı bir şekilde anlatımından ziyade bu belgelerin karşılaştırmalı analizini sunuyor. Kitabın yapılandırılması da bu amaca uygun. Giriş ve sonuç bölümleri dahil beş bölümden oluşan kitap, güvenliğin nasıl kavramsallaştırıldığı, güvenliğe neyin tehdit olarak görüldüğü ve bu tehditlerle baş etme yöntemlerinin ele alındığı üç ana bölüme sahip. Her bir bölümde hangi soruların ele alınacağı açık bir şekilde saptandıktan sonra yapılan kavramsal analiz ülke örneklerine uygulanmış. Bu noktada kitabın en önemli özelliği olarak, yazarın ele aldığı konunun başta kavramsal analizini yaparak konuyu betimleyici veya tarif edici bir şekilde sunmaktan ziyade açıklayıcı bir pozisyonda ele alması gösterilebilir.
Kitabın teorik çerçevesine bakıldığı zaman yazarın yapısal realist uluslararası ilişkiler paradigmasıiçinden geldiği görülüyor. Diğer bir deyişle, aktör davranışı üzerinde arzu, niyet, kimlik ve çıkarların etkisinden ziyade aktörün içinde bulunduğu materyal şartların etkili olduğu iddiasını temel alan yapısalcı yaklaşım analizin içinde gerek açık gerekse de gömülü bir şekilde kendine yer buluyor. Çalışmada aynı zamanda nitel bir araştırma yöntemi kullanılmış. Yazar, kitapta bahsi geçen ulusal güvenlik belgelerine sürekli alıntılar verilmesinin sayfalarca yer kaplayacağı düşüncesinden hareketle atıf yöntemini kullanmayı tercih etmiş.
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