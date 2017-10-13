Üstad ödülleri dört yaşında

Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 4.’sü geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üstad Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen ödül altı ayrı dalda yedi kişiye verildi. Modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak ve hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak özgün bir eser ortaya koyması nedeniyle Necip Fazıl Şiir ödülüne Ahmet Murat, hikâyeciliği ve hikâyelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülüne Necip Tosun, öykü dili denemeleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Betül Nurata, hayata ve dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelikleriyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne Emre Ergin, Kültür ve Edebiyat dünyamızda geçmişle bugünü buluşturan çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülüne N. Ahmet Özalp, Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla bu yıl ilki verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne Cemalettin Latiç, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğu için Necip Fazıl Saygı ödülüne Teoman Duralı layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dördüncüsü verilen ödüllerde kazanan isimleri Beşir Ayvazoğlu, şair Osman Konuk, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’tan oluşan jüri belirledi.

SAF ŞİİRİN TEMSİLCİSİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü’nü alan Ahmet Murat için gerekçe de “İlk kitabı Kaf ve Rengi ile modern Türk şiiri içinde yerini almış, sonraki eserleriyle de genç kuşakları etkileyen yeni bir saf şiirin temsilcisi olmuştur. Şiirleri bir bütün olarak hakikatin modern dünyayla yoğun ve karmaşık ilişki ve çelişkileri etrafında gelişir ve sürekli bir saflaşma özelliği gösterir. Ahmet Murat, modern Türk şiirinde ana akım içinde kalarak ve hem geleneksel hem modern şiir birikimine yaslanarak özgün bir eser ortaya koyması nedeniyle Necip Fazıl Şiir ödülünü almaya hak kazanmıştır” ifadeleri yel aldı.

TAZE ANLAMLAR

Necip Tosun ise çağdaş Türk öykücüleri ve modern öykünün meseleleri üzerine değerli araştırma ve incelemeleri de bulunan Necip Tosun hikâyeciliği ve hikâyelerimiz üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülüne layık görüldü. Genç yazar Betül Nurata ise günlük yaşamlarımıza açtığı geniş pencere ve hayatımızı dolduran nesnelere ve gerekçelere yüklediği taze anlam alanlarıyla yeni bir anlatımın habercisi olduğu için “İlk Eserler” dalında ödülü hak etti. Emre Ergin aynı dalda ödül alan bir diğer genç yazar. “Roman yazma tekniği hususunda cesur denemeleri, kişi/tip oluşturmada bulgucu zekâsı Beş Kere Halil romanıyla hayata ve dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelikleri” onu ödüle ulaştırdı.

TİTİZ BİR ARAŞTIRMACI

Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin günümüze kazandırılmasındaki önemli katkıları olan Ahmet Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerinin yeniden neşri konusunda ciddi çalışmalara imza atmıştır. Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyamıza önemli katkılarda bulunmuştur. Refik Halid Karay’ın eserlerinde sansür konusunu ele alan Okları Kırılmış Kirpi adlı eseri hem edebiyat tarihimiz açısından hem de kültür tarihimiz açısından değerli bir çalışmadır. Ahmet Özalp, kültür ve edebiyat dünyamızda geçmişle bugünü buluşturan çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülüne layık görüldü.

Bu yıl ilk kez verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülen Bosna Hersekli kültür insanı, yazar Cemalettin Latiç Bosna Hersek milli marşının yazarı. Bosna Hersek’in sembol isimlerinden Cemalettin Latiç, Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören aydınlardan biri olması dolayısıyla jüri tarafından ödüllendirildi

Prof. Dr. Teoman Duralı; Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, Çağdaş Küresel Medeniyet, Biyoloji Felsefesi ve Sorun Nedir? gibi eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk felsefe kültürüne ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğu için Necip Fazıl Saygı ödülüne layık görüldü.

Şiirle davaya giriş yaptım

Ahmet Murat: “Bugün Necip Fazıl adına verilen bir şiir ödülüne münasip bulununca, yıllar sonra ilkokuluna dönmüş ve o eski sırasına oturmuş bir talebe gibi hissediyorum. Şiire Necip Fazıl’dan giriş yapmış olmayı kendime sık sık hatırlatırım. Çünkü bunun bizim gibiler için bir anlamı da, şiirle birlikte davaya giriş yapmaktır. Ben o şiirleri küçük bir taşra şehrinde ezberime almaya çalışırken Üstad hayattaydı. Babam da... Ruhları şad olsun.

Büyük bir onur

Betül Nurata: “Bir yazar için çalıştıklarının, okuduklarının ve sonuç olarak yazdıklarının karşılık bulması, ödüle layık görülmesi -hele ki böyle saygın bir jüri tarafından- hiç şüphesiz büyük bir onur, lütuf. Bu motivasyonun gayretlerimizi perçinlemesini diliyorum. Ayrıca şunu belirtmeden geçmek istemem. Aynı dergilerde yazdığım, yazdıklarından beslendiğim kalemi kuvvetli, çok kıymetli yazar arkadaşlarımız var. Hepsine müteşekkirim.”