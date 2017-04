Bakan Çelik'ten et ihtiyacına yönelik açıklama Türkiye'de 42 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu ve bu hayvanlardan 113 bin ton et üretildiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Küçükbaş hayvandan eğer 250 bin ton et elde etsek; Türkiye'nin et ihtiyacı olmayacak, dışarıdan hayvan, et ithal etmeyecek' dedi.