Kendi iş yerini açana 50 bin lira hibe destek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Paşabahçe Mesire Alanı'nda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Yılmaz, "Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Ortaokulu bitirenler artık Çıraklık Eğitim Merkezi'nde olmak kaydıyla haftada bir gün eğitim merkezinde, kalan günlerde iş yerlerinde olabilecek ancak bu bir günün, iki güne çıkmasını isteyenler de var. Bu evlatlarımıza asgari ücretin üçte birini, ikisini de devlet ödüyor. Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin milli gelir bakımından dünyada 16'ncı, satın alma gücü bakımından da 14'üncü sırada yer aldığını da ifade eden Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"IMF'nin hazırladığı rakamlarla bugün itibarıyla Türkiye, İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Arjantin, Hollanda ve Güney Afrika'dan milli geliri bakımından daha önde. Türkiye, geçen yıl 2,9 büyüdü. Bu hesaplamalar yapılırken Türkiye'nin imkanlarına, potansiyeline bakılıyor. Nedir en büyük sermayesi? Beşeri sermayesidir. Çok güçlü bir beşeri sermayemiz var."