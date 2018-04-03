Enerjide birleşme ve satın almalar hızlanıyor
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin raporuna göre enerjide fırsatlar artıyor. Elektrik ve altyapı piyasasında küresel olarak işlem değeri 200.2 milyar dolar ile 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl toplam 516 işlem gerçekleştirildi.
Dünyada artan enerji talebi, bu alandaki yatırımları artırırıken birleşme ve satınalmaları da hızlandırdı. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin raporuna göre enerji piyasasında 200.2 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi. Rapor ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş şunları söyledi: “2017 yılı, enerji sektöründe birleşme ve satın alma aktivitelerinin gelişim gösterdiği bir yıl oldu. Enerji sektörüne yapılan yatırımların devam eden teknolojik değişimden etkilendiğini gözlemliyoruz. Yenilenebilir enerji sistemdeki yerini genişletmeye devam ederken, yeni teknolojilere odaklı enerji piyasası da ölçek ve önemini artırarak büyümeyi sürdürüyor. Teknoloji şirketlerinin elektrik sistemde giderek temel paydaşlar haline gelmesi ile birlikte geleceğin enerji piyasası için daha uzun vadeli ihtiyaçlara odaklanacaklarını öngörüyoruz.”
ABD LİDER GÖRÜNÜYOR
2017 yılında 200 milyar doların üzerindeki işlemlerin yarısından fazlası ABD’de gerçekleştiğini belirten Baykuş “Avrupa piyasasında ise yenilebilir enerji işlemleri ve iletim dağıtım işlemleri önceliği aldı. Avrupa’daki konvansiyonel enerji üretimi tarafında cazip görünmüyor. Yurtdışı yatırımlarda birinci ve ikinci sıralarda Çin ve Kanada’yı görüyoruz. Bu iki ülke yabancı yatırımcı olarak dünyanın birçok bölgesine yaklaşık 46 milyar dolarlık elektrik ve altyapı işlemi gerçekleştirdi. Bu da toplam yabancı yatırımın yarısına yakın bir rakamı teşkil ediyor. Bu yabancı elektrik yatırım pastasından daha büyük paylar alabilmek için çabalarımızı artırmalıyız” dedi.
YENİLENEBİLİR ENERJİYE İLGİ FAZLA
Avrupa’da işlem hacmi yüzde 11 artarak 213 oldu. İşlem değeri ise 50.3 milyar dolar ile 2016 seviyelerinde gerçekleşti. Toplam işlem değerinin yüzde 30’u yenilenebilir enerjide gerçekleşirken, dağıtım yüzde 27 ve üretim yüzde 26’lık bir kısmı oluşturdu. Asya-Pasifik, 2017 yılında ılımlı bir büyüme kaydeden tek bölge oldu. Toplam işlem değeri yüzde 14 artarak 46.7 milyar dolara yükseldi. Geleneksel üretim hariç tüm alt segmentlerde artış yaşandı. Yenilenebilir enerjide işlem değeri yıllık bazda yüzde 72 arttı ve 13.5 milyar dolara yükseldi. Söz konusu yüksek büyümede kamu politikaları belirleyici oldu.
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