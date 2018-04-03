Enerjide birleşme ve satın almalar hızlanıyor

Dünyada artan enerji talebi, bu alandaki yatırımları artırırıken birleşme ve satınalmaları da hızlandırdı. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin raporuna göre enerji piyasasında 200.2 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi. Rapor ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş şunları söyledi: “2017 yılı, enerji sektöründe birleşme ve satın alma aktivitelerinin gelişim gösterdiği bir yıl oldu. Enerji sektörüne yapılan yatırımların devam eden teknolojik değişimden etkilendiğini gözlemliyoruz. Yenilenebilir enerji sistemdeki yerini genişletmeye devam ederken, yeni teknolojilere odaklı enerji piyasası da ölçek ve önemini artırarak büyümeyi sürdürüyor. Teknoloji şirketlerinin elektrik sistemde giderek temel paydaşlar haline gelmesi ile birlikte geleceğin enerji piyasası için daha uzun vadeli ihtiyaçlara odaklanacaklarını öngörüyoruz.”

ABD LİDER GÖRÜNÜYOR

2017 yılında 200 milyar doların üzerindeki işlemlerin yarısından fazlası ABD’de gerçekleştiğini belirten Baykuş “Avrupa piyasasında ise yenilebilir enerji işlemleri ve iletim dağıtım işlemleri önceliği aldı. Avrupa’daki konvansiyonel enerji üretimi tarafında cazip görünmüyor. Yurtdışı yatırımlarda birinci ve ikinci sıralarda Çin ve Kanada’yı görüyoruz. Bu iki ülke yabancı yatırımcı olarak dünyanın birçok bölgesine yaklaşık 46 milyar dolarlık elektrik ve altyapı işlemi gerçekleştirdi. Bu da toplam yabancı yatırımın yarısına yakın bir rakamı teşkil ediyor. Bu yabancı elektrik yatırım pastasından daha büyük paylar alabilmek için çabalarımızı artırmalıyız” dedi.