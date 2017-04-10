Kredi Garanti Fonu 3 haftada 80 bin firmaya 50 milyar lira kredi verilmesini sağladı

Hazine Destekli KGF Kefaletinde yeni dönemin başladığını ve bunun etkisinin çok hızlı olduğunu ifade eden Gergerli, KGF’nin 25 yılda 24 bin şirkete kredi sağladığını bildirdi.

KGF’de gerçekleştirdikleri altyapı yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla kredi onaylanma süreçlerinin çok hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağladıklarını belirten Gergerli, “2015 yılı sonunda 1.8 milyar TL olan kredi kefalet büyüklüğümüz 2016 sonunda 5 milyar TL oldu. Kefalet büyüklüğümüz Mart 2017 sonu itibariyle 91.2 milyar TL’ye çıktı. Sayıştay, Hazine ve iki bağımsız denetim şirketi tarafından denetleniyoruz. Açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıyla çalışıyoruz” dedi.

ÜRETENE DESTEK...

Kasım 2015’te KGF’de göreve geldikten sonra durum tespiti yaptıklarını ve 70 merkezde olmak üzere toplam 174 personelleri olduğunu belirten KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, “Güçlü bir yazılım programını başlatarak bankalarla entegre bir yapıya geçtik. Hazine destekli yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanımız Binali Yıldırım’ın, Bakanımız Mehmet Şimşek’in ve Hazine Müsteşarımız Osman Çelik’in büyük desteğini gördük” dedi.

Yeni dönemde Bakanları Kurulu kararıyla fon desteğinin 25 milyar TL’ye, kefalet hacminin 250 milyar TL’ye çıkarıldığını hatırlatan Gergerli, kredi sağlanmasında kefaletlerini üstlendikleri firmaların, ihracat, turizm gibi döviz sağlayan, tekstil, savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, istihdam yaratan ve üretim gerçekleştiren şirketler olduğunu belirtti. Günde 4 - 5 bin talep kefalet talebi geldiğini söyleyen İsmet Gergerli, “Günde 10 bin talebi karşılama potansiyelimiz var” diye kaydetti.

KREDİ FAİZİ DÜŞTÜ

KGF’nin küçük işletmelerin, KOBİ’lerin krediye ulaşmalarını kolaylaştırdığını vurgulayan KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, “Yeni dönemde verilen teminatlar birinci grup teminat özelliği taşıyor. Bu şu demek, bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına pozitif katkı sağlıyor. Böylece bankalar uygun maliyetli kredi sağlayabiliyorlar” Hep şikayet edilen faizler yüzde 17 - 18’den yüzde 9.90’a geldi” şeklinde konuştu.

Kadın ve genç girişimcilerden daha çok talep beklediklerini ifade eden Gergerli, Gaziantep’te kefalet verdikleri bir şirketin yılsonuna kadar 2 bin 450 kişiyi işe alacaklarını bildirdiklerini söyledi. (Kaynak: Milliyet)