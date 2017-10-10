Girişimci KOBİ'ler devlerin radarında

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilikçi girişimcilere dikkat kesilen iş dünyasının önde gelen şirketleri, yüksek teknoloji içeren, taklit edilemeyen, ülke gelişimine ve topluma katkısı olan girişimcilerin elinden tutuyor. Kurumsallaşmış şirketlerin mentorluk, teknoloji, ürünü üretme, ticarileştirme, pazarlama, satış, yurt dışı bağlantıları, patent ve fon bulma gibi imkanlarından faydalanan girişimciler, kısa süre içerisinde gelişme gösterip hedeflerine ulaşabiliyor. Koç Topluluğu’nun teknoloji yatırım şirketi İnventram’ın Genel Müdürü Cem Soysal, yatırım güçleriyle girişimciliği desteklediklerini belirterek, Türkiye’nin girişimcilerinin daha inovatif iş modelleri üretebileceğine inandıklarını söyledi. Cem Soysal, İnventram olarak bugüne kadar patent yatırımı, şirket yatırımı ve teknoloji ticarileştirme alanlarında 5 bin 600’ü aşkın proje başvurusu aldıklarını, kuruldukları günden bu yana 6 şirket yatırımı, 42 patent yatırımı, 9 teknoloji ticarileştirme ve 24 Preferred Partner iş ortaklığı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bugüne kadar yaptıkları yatırımlarda yüksek mühendislik teknolojileri ve inovasyona sahip olanların kendilerini cezbettiğini vurgulayan İnventram Genel Müdürü Soysal, “Projenin girişimcisi kimliğindeki insanların çok yüksek kalifikasyonları ve ortaya koydukları işlerin zor taklit edilebilir olması, yani yüksek giriş bariyeri içermesi bizim ilgi düzeyimizi hep artırdı. Derin teknolojik bilgi ve yaratıcılığın girişimcilik ruhu ve iş icraatı yatkınlığı ile birleştiği beyinler bizim radarımıza hemen giriyor” diye konuştu.

Vestel Şirketler Grubu tarafından 2015’te kurulan yatırım şirketi Vestel Ventures’ın Genel Müdürü Metin Salt da girişimlerin, odaklandıkları konular ve çalışma şekilleri ile yaşamı özgürleştireceğine, verimliliği artıracağına ve yenilikçi tarzları ile fark yaratacaklarına inandıklarını ifade etti. Salt, şunları söyledi: “Odaklandığımız yatırım alanları ise teknoloji kökenli, yeni iş modellerini deneyen, değişen yaşam biçimi içerisinde gelişebilecek tüm girişimler... Girişimcilere ulaşmak için Türkiye ve dünyadaki girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alıyoruz”