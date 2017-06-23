Kırmızı et ihtiyacı için Romanov koyunlara yoğun ilgi

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, Veteriner Hekim Muhammed Yalvaç ve görevli ekip ilçeye bağlı Kozdere köyünde bulunan damızlık saf ırk Rus Romanov koyun çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, “İlçemizde bulunan damızlık saf ırk Rus Romanov koyun çiftliği yurt dışından Romanov koyun getirecek. Bunun için de müdürlüğümüze, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teslim edilmek üzere gerekli evrakların hazırlanması ve iş yerindeki şartların uygunluğunun kontrol edilmesi için müracaat ettiler. Görevli ekibimiz ile birlikte yapmış olduğumuz incelemelerde gerek Romanov koyunların, gerekse işletme şartlarının uygun olduğunu gördük. İlçemizde yetiştirilen ünü tüm Türkiye’ye ve yurt dışına yayılan bu çiftliğimiz damızlık hayvan yetiştirerek kendi dalında güzel ve örnek işler yaparak ilçenin de tanıtımına katkı sağlıyor” diye konuştu.

Son yıllarda hayvan yetiştiricilerinin kaliteli ve et verimi yüksek olan çoklu doğum özelliğine sahip Romanov cinsi koyunlara ilgi gösterdiğini belirten Aranmaz, “Bu ilginin sonucunda Romanov cinsi koyun yetiştiren çiftlik sayısı artıyor. Yetiştiricilerin bu arayışları bizleri fazlasıyla memnun ediyor” dedi.