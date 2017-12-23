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'1 Film 1 Konuk' Nar'la başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, Türk sinemasında iz bırakan filmleri sinemaseverle buluşturacağı '1 Film 1 Konuk' serisinin ilki bugün Antalya Kültür Sanat'ta 'Nar' filmi ve yönetmeni Ümit Ünal'la başlıyor.

  • DHA
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Muratpaşa Belediyesi, 54'üncü yılını geride bırakan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'ulusal' yarışmasında ödüle uzanan filmleri sinemaseverle buluşturuyor. '1 Film 1 Konuk' adıyla gerçekleştirilecek serinin ilk filmi'Nar' ilk konuğu ise filmin yönetmeni Ümit Ünal olacak.

Film gösterimi ve ardından yönetmen söyleşisiyle devam edecek ilk etkinlik, 23 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan Antalya Kültür Sanat'ta yapılacak. Muratpaşa Belediyesi'nin '1 Film 1 Konuk' serisinde tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Serinin ilk gösterimi olacak Nar, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Müjde Ar başkanlığında tamamen kadınlardan oluşan 48'inci festivalde 'Kadınlar Jürisi Özel Ödülü' aldı. Filmin başrollerinde Serra Yılmaz, Erdem Akakçe, İdil Fırat ile İrem Altuğ yer alıyor. Film, insanları birarada tutan bağların kaybolmasıyla meyvenin kabuğu çatladıktan sonra nar tanelerinin etrafa saçılmasını özdeşleştiren bir anlatım sergiliyor.

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