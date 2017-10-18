'1. Hollywood Türk Film Festivali' başlıyor

Başkanlığını Golden Globe üyesi gazeteci Barbaros Tapan'ın, direktörlüğünü ise yönetmen Tekin Girgin'in yürüttüğü festival, 100 yıla aşkın süredir sinema dünyasına hizmet veren, "Baba", "TopGun", "Hayalet", "Uzay Yolu" gibi önemli filmlere ev sahipliği yapmış Paramount Pictures Stüdyoları'nda gerçekleştirilecek.

Hollywood ve Türk sinemacıların davetli olduğu özel galayla başlayacak festival kapsamında, "En İyi Yabancı Film" dalında Türkiye'nin Oscar adayı olan "Ayla" filminin gösterimi de yapılacak.

Jüri tarafından seçilmiş 5 kısa ve 3 uzun metrajlı filmin gösteriminin yapılacağı etkinlikte, yapımcı ve yönetmen Mustafa Karadeniz'in "Çınar", Ferzan Özpetek'in ise "İstanbul Kırmızısı" adlı filmleri izleyiciyle buluşacak. Festivalde ayrıca Cihan Özdoğan'ın "Sirayet", Dağhan Özdemir'in "Mutluluk", Kerem Altın'ın "Kapalı", Rıdvan Yavuz'un "Kuyu", Onur Yağız'ın da "Toprak" filmi gösterilecek.

Üç gün sürecek festivale, aralarında Demet Akbağ, Meryem Uzerli, Selçuk Yöntem, Büşra Pekin, Hilal Saral, Hidayet Türkoğlu ve Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü isimlerin yanı sıra dünya çapında tanınmış oyuncular, yönetmenler, prodüktörler ve Oscar ödülleri ile Golden Globe jüri üyelerinin katılımı bekleniyor.

Türkiye'nin ve Türk sinemasının imajına küresel ölçekte önemli bir katkı sağlamayı hedefleyen HTFF, Türk sinemasını dünya çapında markalaştırmayı planlıyor. Festival çerçevesinde ayrıca Hollywood film endüstrisinin dikkatini çekerek, Türkiye ve Türk kültürüne merak uyandırmak ve Türk yapım şirketlerine Hollywood'da iş imkanı sağlanmasını amaçlanıyor.

Festival 22 Ekim'de sona erecek.