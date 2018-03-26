Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

10 Kütüphane 10 yazar

54, Kütüphaneler Haftası bugün başlıyor. Hafta dolayısıyla ülke çapında pek çok kütüphanede çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Pendik’te düzenlenecek bir etkinlikte ise 10 farklı kütüphanede 10 yazar okurlarla buluşacak, kitap söyleşilerine katılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kütüphane bilincinin oluşturulması amacıyla ülke genelinde her yıl Mart ayında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla Pendik Belediyesi 10 farklı kütüphanede 10 farklı yazarı okurlarla bir araya getiriyor. Belediye, bu yıl 54.sü kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla edebiyat dünyasının usta kalemlerini okurlarla buluşturuyor. Belediye bünyesinde hizmet veren 10 farklı kütüphanede 10 farklı yazar, 26-30 Mart tarihleri arasında okurlarıyla bir araya gelecek. Yazarlar Ahmet Sadreddin, Yusuf Kaplan, Asım Gültekin, Ali Ural, Erol Erdoğan, Mustafa Nezihi Pesen, Lütfi Arslan, Ahmet Efe, Yıldız Ramazanoğlu ve Ahmet Mercan’ın belirlenen gün ve saatlerde kitapseverlerle söyleşi gerçekleştirecek. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

ABD´li Mike Hughes, kendi inşa ettiği roketle dünyanın düz olduğunu ispatlamak için uçtu

Dünyanın en büyük kar labirenti

Dünyanın en büyük kar labirenti

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ASELSAN'ın ATOM 35 mühimmatı düşmana korku salacak

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA