10 Kütüphane 10 yazar

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kütüphane bilincinin oluşturulması amacıyla ülke genelinde her yıl Mart ayında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla Pendik Belediyesi 10 farklı kütüphanede 10 farklı yazarı okurlarla bir araya getiriyor. Belediye, bu yıl 54.sü kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla edebiyat dünyasının usta kalemlerini okurlarla buluşturuyor. Belediye bünyesinde hizmet veren 10 farklı kütüphanede 10 farklı yazar, 26-30 Mart tarihleri arasında okurlarıyla bir araya gelecek. Yazarlar Ahmet Sadreddin, Yusuf Kaplan, Asım Gültekin, Ali Ural, Erol Erdoğan, Mustafa Nezihi Pesen, Lütfi Arslan, Ahmet Efe, Yıldız Ramazanoğlu ve Ahmet Mercan’ın belirlenen gün ve saatlerde kitapseverlerle söyleşi gerçekleştirecek.