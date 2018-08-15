'10. Osmanlı'dan Günümüze Nakış Sergisi' açıldı

Çeşitli el nakış teknikleri kullanılarak hazırlanan 150'den fazla eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu "Ev Kadınlarının Elinden 10. Osmanlı'dan Günümüze Nakış Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nakkaş Kahramanmaraş ve Mado iş birliğiyle, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) gerçekleştirilen açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Nakkaş Kahramanmaraş Genel Koordinatörü Sıdıka Gürkan, eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu ve İstanbullu sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Develioğlu, sergide Osmanlı'dan bugüne kadar gelen nakışların, tarihin ve kültürün bir sunumunun olduğunu söyledi.

Serginin TİEM'de yapılmasının geçmişle bugünün bağdaştırılması noktasında önem arz ettiğini belirten Develioğlu, "Bu sergi buranın bir mütemmim cüzü olmuş oluyor, yani sergi kendisini de tamamlamış oluyor." dedi.

Develioğlu, "Bu cennet vatanı bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza daha iyi şartlarda emanet edebilmek için, hele şu son günlerde dış dünya kendini dünyada süper devlet zanneden ülkelerin ülkemiz üzerine oynadıkları oyun noktasında birliğimizi beraberliğimizi daha üst seviyede tutmamız gerektiğini sizlerle paylaşıyor, hepinize hayırlı günler diliyorum." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, açılışa gönderdiği mesajında, "Medeniyetimizin kadim şehri Kahramanmaraş'ımızın cefakar ve fedakar kadınlarının el emeği göz nuru sırma işlerini saygıdeğer misafirlerimiz 5 gün boyunca yakından görme şansı yakalayacaklar. Binlerce yıllık bir birikimin ürünü olan ve Maraşımıza mahsus sırma el işleri geçmişten bu yana evlerimizin en güzel köşelerinde yer almalarının yanında, Osmanlı saraylarında ve yurt dışında İngiliz kraliyet sarayında baş köşe edilmiştir. Anneannelerin ve babaannelerin kendilerinden önceki nesillerden miras aldığı bu muhteşem sanat onların torunlarına intikal ederek tüm orijinalliği ile yüzlerce yıl boyunca yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Kahramanmaraş'ımızın zarafet anlayışını yansıtan bu sanat ürünleri bizlerin gurur vesikalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Yasemin Ayranpınar ise sergilenen eserlerin Osmanlı ve Selçuklu döneminden bu yana çeyizlerde yer verilmesine özen gösterilen çalışmalar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maraşlı kızlarımızın günümüzde de devam eden çeyizlerini sergilemekten gurur duyuyoruz. Bu projeyi şehrimize kazandıran Nakkaş ekibine ve bu sanatın arkasındaki yüzlerce Kahramanmaraşlı kadının el emeği, göz nuru olmasına katkı sağlayan Sıdıka Hanıma çok teşekkür ediyoruz."

"Sergideki bazı eserler 3 yılda tamamlandı"

Nakkaş Kahramanmaraş Genel Koordinatörü Sıdıka Gürkan, yaptığı açıklamada, 21 çeşit el nakış tekniğiyle çalıştıklarını, sergide çok nadide eserlerin yer aldığını söyledi.

"Osmanlı'ya gelinler vermiş şehrimizin işleme kültürünü tanıtmak üzere buradayız." diyen Gürkan, Her yıl yurt içinde ve yurt dışında büyük çapta nakış sergileri düzenlediklerini bu yıl da ilk kez TİEM'de sergi açtıklarını kaydetti.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan büyük bir ekiple çalıştığını dile getiren Gürkan, "Tamamı bu işleri çok iyi yapan profesyonel bir ekip. Her eser 4-5 ustanın elinden geçerek tamamlanır. Aylarca hatta yıllarca süren ciddi bir emek sonrası ortaya çıkan eserler gördükleriniz. Sergideki bazı eserler 3 yılda tamamlandı. Bilhassa 'Maraş Filesi' denilen teknik çok zor, emek, dikkat ve sabır isteyen bir teknik. Burada da çok güzel örnekleri var." diye konuştu.

Gürkan, sergilenen 150'ye yakın eserin hiçbirinin benzeri olmayan butik çalışmalar olduğunu, eserler hazırlanırken farklı teknikler kullanılarak özenle ve sabırla çalışıldığını vurguladı.

"Türk kadınının gönlündeki güzelliklerin kumaşa yansıması bunlar"

Osmanlı döneminde çok güzel nakış örneklerinin çalışıldığını belirten Gürkan, "Müzelerde görüyoruz bunları. Şu an bizim çalıştıklarımızın bir kısmı inanın müzelerde bile yok. Türk kadınının emeği, sabrı, zarafetini bu eserlerde görüyorsunuz. Osmanlı döneminde iman kuvvetiyle bu kadar güzel eserler ortaya çıkmış. Yine aynı şekilde devam ettiğini ispatlamak için burada bu sergiyi yapıyoruz ki herkes görsün bilsin bu eseler devam etsin." ifadesini kullandı.

Satın almaktan çok bu kültürü korumanın önemine dikkati çeken Gürkan, şunları söyledi:

"Kendi kültürümüze sahip çıkalım, bu kültür bizim. Anneannelerimizden, ninelerimizden kalan güzel eserleri çıkaralım, kullanalım, anlatalım, çocuklarımıza öğretelim bunları. Her şeye biraz değer vermeyi de çocuklarımıza öğretelim. Bir nakış deyip geçemiyoruz çünkü Türk kadınının sabrı, emeği, göz nuru, zarafeti ve gönlündeki güzelliklerin kumaşa yansıması bunlar."

Kahramanmaraşlı eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun duasıyla devam eden açılış programı, Mado tarafından yapılan dondurma ve tatlı ikramıyla sona erdi. Açılışın ardından ziyaretçiler sergiyi gezerek el işi eserleri inceledi.

Kahramanmaraşı'ın el sanatları arasında yer alan Maraş işi sim sırma eserlerin de yer aldığı sergi 18 Ağustos'a kadar TİEM'de ziyarete açık olacak.