12. Contemporary Istanbul'un VIP açılışı yapıldı

Akbank'ın desteği, Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 12. Contemporary Istanbul, 42'si yabancı toplam 73 galeri, bin 500 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Galeri Binyıl'ın kurucusu İlknur Şanal, daha çok genç sanatçıları desteklemeye çalıştığını belirtti.

Bu yıl 12'nci yılını kutlayan Contemporary Istanbul'a 7'nci kez katıldığını ifade eden Şanal, "Son beş yıldır da Contemporary Istanbul'un yurt dışı fuarlarına gidiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok başarılı bir organizasyon. Yurt dışı fuar tecrübem olduğu için burayı son derece başarılı buluyorum. Çağdaş sanat eserlerine ilgi büyük, müthiş bir kalabalık var." dedi.

Heykel sanatçısı Serap Gümüşoğlu da yapıtlarında referans olarak çocukların oynadığı oyunlardan yola çıktığını ve zamanın her anında bir oyuna adapte olunduğuna inandığını belirtti.

Dondurma kaşıklarından tablo

Geri dönüşüme dikkati de çekmek amacıyla dondurma kaşıklarını renklendirerek yaptığı "Ege'de günbatımı" adlı tabloyla etkinliğe katılan sanatçı Şela Mistriel de eserlerinin, uzun soluklu çalışmalar olduğunu anlatı.

Her nesnenin, dönüştürülerek estetik bir eser üretilebileceğini ifada eden Mistriel, "Bu yüzden bir nesneyi ele alıp, kendi estetik anlayışım içinde bunu derlediğimde bir esere ulaşabiliyorum. Bu bugün kaşık olur, başka bir şey olur. Sanat yapmak için herhangi başka bir şeye ihtiyaç yok. Herhangi bir nesne bizim sanat yapmamız için de yeterli aslında. Bunu anlatmaya çalışıyorum bir yandan da. Sanat öyle bir yere geldi ki sanat için ya da ifade etmek istediğiniz şey için malzemenin sınırı yok. Resim bölümünden mezun olduğum için sadece boyada kalmak gerekli değil. Dünya başka bir bakış açısıyla sanatı icra ediyorsa, neden biz de yapmayalım ki bunu?" diye konuştu.

Etkinliğe, "Dünyanın gözyaşları", "Sükunet" ve "Şiddet" adlı tablolarıyla katıldığını belirten Seval Özcan, yaptığı eserlerde toplumsal problemlere vurgu yapmak istediğini ifade etti.

"Dünyanın gözyaşları" adlı eserinin soyut ve katmanlı bir tablo olduğunu dile getiren Özcan, "Tablonun üzerinde bir doku var. Bu dokuların her biri aslında bizim iç dünyamızda yaşadığımız problemlere, ton geçişleriyle vurgu yapıyor. Etkinliğe ilk kez katılıyorum. Bu yıl son derece kalabalık ve bu kalabalığı gördükçe mutlu olduk.

Fuarda çocuklar için de bir oyun alanı var. Bir anne olarak çocukların da burada olmasını önemsiyorum. Yeni neslin sanatla birleşmesi çok etkili. Çünkü sanat iyileştirir ve birleştirir. Herkes daha çok sanata maruz kalmalı ki çocuklarımız güzel bir şekilde yarınlara erişsin."

Açılışa, aralarında iş adamı Ali Koç, sanatçı Engin Altan Düzyatan, Cem Yılmaz, futbolcu Volkan Demirel, karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ile AA Kültür-Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.