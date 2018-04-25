13. Liselerarası Tiyatro Festivali başladı

Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’ne katılacak gruplar, kortej oluşturarak Büyükşehir Belediyesi’nden Şehir Tiyatrosu’na kadar yürüdü. Öğrenciler, Büyükşehir Belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe sahneleyecekleri oyunların kostümleriyle katıldı.

Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, bu yıl 13’üncüsü yapılacak olan festivale 12 yılda 350 okulun katıldığını ve sahnelenen oyunları yaklaşık 270 bin kişinin izlediğini söyledi.

Bu oyunlarda 5 bin liseli gencin oyuncu ya da teknik ekip olarak görev aldığını dile getiren Özgöncü, bu yıl 24 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivale yurt dışından Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna Hersek ekiplerinin il dışından da Ankara, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Giresun, Erzurum ve Manisa illerinden liselerin katılacağını belirtti. 19’u Kayseri’den olmak üzere 31 okulun festivale katılacağını ifade eden Özgöncü, tiyatro festivalinin bir bayram havasında geçmesi temennisinde bulundu.

Katılımcı okulların temsilcilerine hediyeler verilmesinin ardından açılışa katılan oyuncu Paşhan Yılmazel sahneye çıktı ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.