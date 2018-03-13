'14. Akbank Kısa Film Festivali' 19 Mart'ta başlıyor

Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Forum bölümlerinden oluşan festivalde, 38 ülkeden 104 kısa, 3 uzun film izlenebilecek. Ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinde ise 14 film, "En İyi Kısa Film" ödülü için yarışacak.

Cannes, Berlin ve Venedik'teki film festivallerinde yarışmış yapımların da aralarında olduğu etkinliğin "Deneyimler" bölümünde Arjantinli oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Ana Katz yer alacak. Katz'ın başrolünde oynadığı ve yönettiği uzun metraj filmi "A Stray Girlfriend" ile beş kısa filmi festival programında yer alacak.

IÌ‡sveç Drama BirligÌ†i ve Avrupa Film Akademi üyesi senarist Marietta von Hausswolff von Baumgarten, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, yapımcı Suzan Güverte, kurgucu Ali Aga, oyuncu koçu ve tiyatro yönetmeni Çağ Çalışkur gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarında deneyimlerini paylaşacak.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah "Oyunculuk Üzerine", yönetmen-oyuncu Onur Saylak "Kısadan Uzuna", yönetmen Nebil Özgentürk "Belgesel Sinema", genç yönetmenler Anna Katalin Lovrity ve Murat UgÌ†urlu "Bir Kısa Film Yapmak", Montpellier Film Festivali kısa film direktörü Michele Driguez "Uluslararası Festivallerde Kısa Filmler", akademisyenler Nilay Ulusoy, Özge Erbek Kara ve Selahattin Yıldız "Üniversitelerde Sinema Eğitimi ve Kısa Film İlişkisi", post prodüksiyon uzmanları Ahmet Hızarcı, Cenk Erol ve Tuğushan Özdener "Post Prodüksiyon" müzisyen Murat Evgin "Müzik ve Görsellik" bölümlerinin konuğu olacak.

Kısa filmlerin desteklenmesi ve geliştirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla Forum bölümü kapsamında verilen "En İyi Senaryo Ödülü" için bu yıl 632 senaryo ile başvuru yapıldı.

Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride "En İyi Film" olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından, 5 bin dolar ile ödüllendirilecek. Ödüllü yapımlar, festivalin ardından "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında çeşitli üniversitelerde gösterilecek. Forum bölümünde, yapım destegÌ†i amaçlı kısa film senaryo yarısÌ§masını kazanan senaryo ise Akbank Sanat tarafından 3 bin lira ile ödüllendirilecek.

Festivalin kazananları 29 Mart'ta düzenlenen ödül gecesinde açıklanacak.