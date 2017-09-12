15. İstanbul Bienali 16 Eylül'de başlayacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen "İstanbul Bienali", 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Bienali'nin ilkinin 1987'de gerçekleştiğini söyledi.

Bienalin dünyanın en güncel sanat etkinlikleri arasında yer aldığının altını çizen Eczacıbaşı, "(İstanbul Bienali) Uluslararası sanat çevrelerinin dikkatini Türkiye'ye çekiyor. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamını, sanatsal ve düşünsel üretimini destekliyor. Sanatçıların ve sanatseverlerin nefes alabileceği özgür bir üretim ve ifade platformu olarak 30. yılımızı geride bırakmanın sevinci içindeyiz." dedi.

"Yüzlerce yeni sanat eserine prodüksiyon desteğiyle katkı sağladı"

Eczacıbaşı, İstanbul Bienali'nin en önemli hedefinin güncel sanat üretimine katkı sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 30 yıl boyunca İstanbul Bienali, yüzlerce yeni sanat eserine prodüksiyon desteğiyle katkı sağladı. İKSV olarak toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan kültürün, kalkınmanın da ana etkenlerinden biri olduğu inancıyla bu alandaki uluslararası iş birliklerimizi güçlendiriyor ve ülkemizin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde yine sponsorlarımızın, uluslararası kültür sanat kurumlarının ve değerli destekçilerimizin katkılarıyla bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etkinliğin ana sponsorlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da kültür ve sanatın toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu alanlara verdiğimiz desteği, bir öncelik ve sorumluluk addediyoruz. Bu sorumluluk duygusu, müzelerimizin ve sanat kuruluşlarımızın arkasındaki temel felsefeyi de oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

32 ülkeden 56 sanatçı

Serginin küratörlerinden Michael Elmgreen de komşuluk teması üzerine yıllardır çalışma yaptıklarını söyleyerek, "İnsanlar farklı biçimlerde, farklı birliktelikte yaşıyorlar. Haberlerden duyduğumuz, gördüğümüz farklı hayatlar, birliktelikler de var. Bienali de bu farklı birliktelikleri ele alacak şekilde hazırladık." dedi.

Elmgreen, sanatçıların mekanın özelliklerine göre eser ürettiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bienal sanatçılarımız pek çok kez İstanbul'a gelerek, mekanların mimari özellikleriyle sosyal işlevlerini de incelediler. Toplumdaki ana kurumlara eserlerle bir gönderme yaptık. Mekanlarda komşuculuk temasını kurgusal bir şekilde ele aldık. Ayrıca biz bu yıl bienale hazırlanırken Türkiye'nin komşuluk tavırlarını da izledik."

İstanbul Bienali 12 Kasım 2017 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.