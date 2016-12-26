15 Temmuz Asımların zaferi
Aramızdan ayrılalı 80 yıl oldu; Akif’inyazdığı ve söyledikleriyle 80 yılda milyonlarca Asım yetişti. O nesil, 15 Temmuz gecesi yeniden Anadolu’yu istila etmek isteyen ‘Tek dişi kalmış canavar’a karşı kendini siper etti. Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi...
- MUHARREM COŞKUN
Tam 80 yıl evvel aramızdan ayrılan Mehmed Akif Ersoy ‘Asım’ şiirini 1924’te kaleme almıştı. 1873’te dünyaya gelen Akif, gençlik yıllarında Osmanlı’ya taarruzu, Abdülhamid’e darbeyi (1909), Balkan Harbi’ni, (1912) Birinci Cihan Savaşı’nı (1914) Çanakkale mahşerini, Osmanlı’nın 9 yılda kıtalar kaybederek Anadolu’ya çekilişini, katliamları, dramları nesillerin yok oluşunu bizzat yaşayarak görmüştü..
O’nun, “Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal” dediği mısralarla kasdettiği de, bugünkü anlamda etnik ırk değil, İslam’ı müdafaa edecek Müslüman milletti. Bu bir çığlıktı aslında.. ‘Tek dişi kalmış canavar’ diye tarif ettiği Batı uygarlığı, 7 koldan saldırıyordu Anadolu’ya. Vatanın dört bir yandan işgal edildiği dönemde, yeniden ayağa kalkmayı, geleceğe ümitle bakmayı, küllerimizden doğmayı Âsım’da aramakta, onunla teselli bulmaktaydı İstiklal Şairi. ‘Asım’ Akif’in idealize ettiği, hayalini kurduğu; bir gün, ama bir gün mutlaka bu parçalanmış ümmet coğrafyasını yeniden ayağa kaldıracak, her türlü seyyiatı bertaraf edecek bir genç/gençlikti. O, Âsım’ın iradesi ile kurtuluşun gerçekleşeceğine inanıyor, bunun en canlı ve somut örneğinin ise Çanakkale Savaşı’ında yaşandığına kanaat getiriyordu. Şu satırları da o zaman yazmıştı zaten:
“Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek;
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”
HAYALİNDEKİ ‘ASIM’LAR
Âsım’ın Nesli ile iman, ilim ve irfan yolunda kendini inşa etmiş, kişilikli, ahlaklı, dinine ve milletine bağlı, bunların ihyası ve kalkınması için tüm imkanlarını seferber eden bir gençliğin hayalini kurmaktaydı. İlk ‘Asım’ şiirini 1924’te kaleme alan Akif; ikinci Asım şiirini yazma planından da bazı dostlarına bahsetmiş, eserin bütün kurgusunu hayâlinde hazırlamıştı. İstanbul’a döner dönmez yazmayı tasarladığı Âsım II’de; ‘Âsım Avrupa’dan dönüyor, İstiklâl Harbi’ne iştirak ediyor. Onun bu muharebedeki yararlıkları... İstiklâl Harbi’nin büyüklüğü... Harbin bütün safahatı... Milletin gösterdiği fedâkârlık, kahramanlık... Tehlikeli zamanlar, acı, tatlı günler... Sakarya muharebeleri... Nihayet büyük zafer... Bütün bunları tasvir ediyor... Âsım, bir timsâl. Fâziletli, imân ve irfanlı, kahraman milletimizin timsâli! Âsım, yükseliyor, bütün Şark milletlerine örnek oluyor... Matemli, felâketli sahifeler kapanıyor, şanlı bir refah, saadet devri başlıyor..’
Kurguyu böyle yapmıştı kafasında.. Hayatında ve eserinde hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyen Mehmet Âkif; hayatı boyunca bütün sun’iliklerden uzak yaşamış; hayal ile alışverişini kesmiş, her ne demişse görüp de söylemişti. İşte Âsım’ın ikinci kitabının plânı, yazık ki, satırlara dökülerek hayata geçemedi. Yasaklar, hafiyeler, fişlemeler peşini bırakmadı.
Ancak bu yasaklar ve tezviratlar O’nun önünü kesemedi, tam aksine O’nu daha da büyüttü ve tesirini artırdı. Öyle ki, Akif’in yazmayı çok düşündüğü ancak kağıt üzerinde kaleme alamadığı ‘Asım II’, O’nun vefatından sonra ektiği tohumlarla kendiliğinden ve fiilen yazıldı. Tesiri sınırları aştı, nesilleri etkiledi, bir zamanlar basımı yasaklanan ve imhası için talimat verilen Safahat, milyonlarca eve girdi. Bedenen yoktu belki, ama yazdığı ve söyledikleriyle 80 yılda milyonlarca Asım yetişmişti.
BU CEPHE SARSILMAZ
İşte ilmek ilmek işlenen o nesil, 15 Temmuz gecesi yeniden Anadolu’yu istila etmek isteyen haçlı taarruzuna karşı kendini siper etti.. Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, ‘Tek dişi kalmış canavar’ın kuklaları tarafından üzerimize gönderilen tanka, füzeye jetlere kendini siper etmişti Asım’ın Nesli. Akif’in bir asır evvel anlattığı gibi oldu.
Korkma..! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz./ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz…
KORKMA
Korkma..!
Cehennem olsa gelen,
göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;
***
Düşer mi tek taşı sandın
harim-i namusun,
Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.
***
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,
Denizler ordu, bulutlar
donanma yağdırsa,
***
Bu altımızdaki yerden
bütün yanardağlar
Taşıp da kaplasa âfakı bir
kızıl sarsar,
***
Değil mi cephemizin
sinesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye
aynı, vicdan bir;
***
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!
Mezarına gitmek bile yasaklanmış
Dört yıl kabir dahi yapılmayan Mehmed Akif için, 1942’de kendi aralarında para toplayarak mütevazi bir kabir yapmak isteyen üniversite talebeleri hakkında soruşturmalar açılmış, kabrine gidip dua etmek isteyenler de engellenmişti. Bu durum 1960’ların ortalarına kadar devam etmiş, Akif’i anma geceleri düzenlemek isteyen gençlerin, ‘Dinci ve Ümmetçi bir şair, gençlere kötü örnek teşkil edeceği’ gerekçesiyle bu talepleri reddedilmişti.
O NESİL ENGELLENEMEDİ
Âkif’in hayâl ettiği gelişme, 1920’lerin, 1930’ların işi değildi zaten. Bu yıllarda Türkiye millî marşın şairi, Millî Mücadele’nin sivil kahramanı Mehmed Âkif’in dahi hayatını idame ettiremeyeceği bir ülkeye dönüşmüştü. Gittiği Mısır’da dahi peşine ajanlar takılmış, ‘İrtica 906’ koduyla devlet tarafından fişlenmiş, Safahat’ının basımı dahi tehlikeli sayılmış, kendisiyle görüşenler tek tek fişlenmişti. Dönemin Şeflik Rejimi O’nu yad ellerde kumlarla oynamaya mecbur bırakmıştı. ‘Âsımın Nesli’nin değil yetişmesi hatta engellendiği çok rahatlıkla söylenilebilirdi. Zira bu dönemde başka ideallere bağlanılmış, pozitivist bir gençlik yetiştirilmesi Türk maarifinin, millî eğitiminin başlıca vazifesi olmuştu. Buna rağmen, sisteme tepki olarak yetişen dindar gençler kendilerini Âsım’a nisbet etmişlerdi. Vefatından sonra da tehlikeli görülmüş, 27 Aralık 1936’da vefat ettiğinde, cenazesine devleti temsilen kimsenin katılmaması için devrin hükümetince talimatlar verilmişti.
Ankara ve İstanbul’da anılıyor
İstiklal Şairi Mehmed Akif Ersoy vefatının 80. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul Bağcılar’da Mehmed Akif Ersoy İlköğretim Okulu tarafından gerçekleştirilecek, ‘İstiklal Şairi: Akif’ konulu anma etkinliğinde, Gazeteci- Yazar Muharrem Coşkun da bir konuşma yapacak. Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Kültür Evi’ndeki program bugün saat 10.30’da başlayacak. Milli şairimiz ayrıca Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında da anılacak. Akif için Ankara’da da bir anma etkinliği var; Türkiye Yazarlar Birliği 1978’den beri aksatmadan Millî şairimizi Ankara’da Millî Macadele sırasında ikamet ettiği Taceddin Dergahı’nda anıyor. Bu sabah 10.30’da başlayacak anmadan sonra, öğleden sonra “80 yıl sonra Mehmed Akif Bilgi şöleni” gerçekleşecek. Şölene Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve yazarlar bildirileri ile katılacak.
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