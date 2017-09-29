15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları sergilenecek...

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve TBMM Milli Saraylar'ın desteğiyle hazırlanan sergi, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit olan fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Mustafa Cambaz'ın Türkiye'nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer

taşıyan eser ve mekanların fotoğraflarına yer verilecek.

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde bütün Türkiye’yi il il gezerek ulu camileri belgeleyen on binlerce fotoğraf çekti.

Bu fotoğraf arşivini kendi adını taşıyan bir web sitesi açarak karşılıksız olarak ilgililerine sunan Mustafa Cambaz'ın yaklaşık bin kareden oluşan bir albümü ise "Türkiye Ulu Camileri" adıyla kitap olarak basıldı.

Sergi, 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

