16 ülke Türk okçuluğunu öğrenecek
Ata sporlarının yaşatılması için kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucu mütevellit üyesi olduğu Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. 16 ülkede, Türk okçuluğu eğitimi verilecek.
Ata sporlarının yaşatılması için kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilâl Erdoğan’ın Kurucu Mütevelli Üyesi olduğu Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı.
Hayata geçirilecek olan Kemankeş Projesi, ilk aşamada Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün olmak üzere 16 ülkede başlatılacak. Bu ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüleri üzerinden başvuracak olan sporcular, İstanbul Okçular Vakfı Spor ve Kültür Merkezinde geleneksel Türk okçuluğu eğitimi görecek.
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