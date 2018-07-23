16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından on altı yıldır düzenlenen ve tatil kültürüne bambaşka bir boyut getiren “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 1 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında, özenle seçilen seçkin bale yapıtlarıyla, Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Açılış dünyaca ünlü “Zorba” ile…

Bale sanatının uluslararası arenada başarılı temsilcilerini yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin 01 Ağustos 2018 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek açılışı; dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen “Zorba” balesi ile gerçekleşecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor.

Festivalin vazgeçilmezi flamenko rüzgârı

3 Ağustos 2018, Cuma akşamı Bodrumlu sanatseverler Flamenko rüzgarı ile coşacak. İspanya’dan gelen ve üç kardeşin Rosario, Ricardo, José CastroRomero’nun kurduğu “CastroRomero Flamenco” topluluğu, kendi müzikleri ve koreografileriyle “Esencia Flamenca” adlı performanslarını sahneye taşıyacaklar.

Balenin yıldızları Bodrum’da sahnede olacak

8 Ağustos 2018, Çarşamba akşamı “Viyana Bale Yıldızları Akşamı” ile festival devam ediyor. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği “Balenin en iyileriİ” ile klasik balenin en güzel örneklerinden bir performans sahneleyecekler. Birçok klasik baleyi sahneye taşıyan ünlü koreograf Marius Petipa’nın adımlarını sahneye koyan koregraf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan performans baleseverlere beyaz balenin büyülü kapılarını açacak.

Yeldeğirmenleriyle dans

Yine klasik bale ile devam eden festivali, 11 Ağustos 2018, Cumartesi akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek “Don Kişot” balesi ile devam ediyor. Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa’nın adımları ile sahnelenen eser, Ludwig Minkus’un müzikleri ile estetiğin en rafinesi balenin büyüsünü sahneye taşıyor.

Kapanış Frida ile

Festivalin kapanış gecesinin Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından, 2015-2016 DOB sanat sezonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve seyirciden büyük ilgi alan “Frida” seyirci karşısına çıkacak. 15 Ağustos 2018, Çarşamba akşamı sahnelenecek bu eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın’a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç’a ait.