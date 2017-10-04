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'16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh' sergisi ABD'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan '16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh' sergisi, Washington Büyükelçiliği ve Amerika Diyanet Merkezi ev sahipliğinde Amerikalı sanatseverlerle buluşacak.

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 6-13 Ekim tarihlerinde Washington Büyükelçiliği ve Amerika Diyanet Merkezi (DCA) ev sahipliğinde ABD'li sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi; Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya Zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris ve Roma’dan sonra Washington'a geliyor.

Proje kapsamında hazırlanan "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" belgeseli, Türkiye'nin Washington Büyükelçilisi Serdar Kılıç’ın ev sahipliğinde 4 Ekim'de ilk kez gösterilecek.

Ardından sergi, 6-13 Ekim 2017 tarihlerinde Amerika Diyanet Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açacak.

Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı, çini sanatçısı Sevim Ersoy'un liderliğinde hazırlanan sergide, Enderun mektebinde yetişmiş, matematikten silahşorluğa, edebiyattan felsefeye, tarihten resme, hat ve minyatüre kadar birçok meziyete sahip Matrakçı Nasuh'un çalışmalarından hareketle hazırlanmış harita seçkileri, çini ve minyatür çalışmalarından oluşan 41 eser yer alacak.

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türk Hava Yolları (THY), PTT AŞ, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsan ve Sanat, CC Tercüme ve Global İletişim ortağı Anadolu Ajansı ile 3 kıta, 10 şehirde gerçekleştirilen proje, Washington'dan sonra 22 Kasım-28 Aralık 2017 tarihleri arasında son durağı Budapeşte’de Macaristan Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.

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