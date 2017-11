18. Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

İzmirli sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği 18. Uluslararası Kısa Film Festivali 7 Kasım Salı günü başlayacak. Özel seçkilerle beraber 42 farklı ülkeden toplam 400 filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluşturan festival, aynı zamanda birbirinden ilginç atölye çalışmaları, sergi ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

İzmir’in festivali, bu yıl da alanında usta isimlerle destek ve işbirliği içinde atölye çalışmaları düzenleyerek, kısa film konusunda her alanda eğitim sağlamayı hedefliyor. Atölyeler bu yıl ulusal ve uluslararası projelere imza atan başarılı kast direktörü Harika Uygur’un, kitabı ile aynı adı taşıyan 'Bu Rol Senin' adlı atölyesi ile başlayacak. Ünlü oyuncu İrem Altuğ 'Kamera Önü Oyunculuk' atölyesi ile oyunculuk üzerine televizyon ve sinema ile ilgili deneyimlerini aktaracak. Kısa İyidir’in kurucusu ve reklamcı Heval Hazal Kurt, 'Kısa filmin de pazarlaması olur mu' atölyesinde, kısa filmcilerin yapım sonrası karşı karşıya kaldığı 'Şimdi ne yapacağım' sorusunun cevaplarını arayacak. Sinema yazarı ve bu yılki festivalin Uluslararası Yarışma Bölümü jürisi Murat Tolga Şen, 'Sinema Yazarlığı ve Türkiye Sineması' üzerine bir atölye çalışması da yapacak. Geçtiğimiz yıllarda festivalimizde oldukça ilgi gören başlıklarda atölyeler düzenleyen Oktostore’un, son teknoloji cihazlarının tanıtılacağı 'Dijital Sinema' atölyesi, iki gün boyunca kısa film çekimleri konusunda tüm teknik sorulara cevap olacak. Berlin’de çalışma hayatını sürdüren Tolga Uygur, atölyesinde, ses kaydı, mikrofon kullanımı, boom operatörlüğü ve ses kurgusu konusunda önemli bilgileri ve deneyimlerini kısa filmciler ile paylaşacak. Katılımcılar ayrıca 'Şevkat Yerimdar' dizisi oyuncuları Burak Demir, Başak Parlak ve dizinin yönetmeni Bülent İşbilen ile sohbet imkânı bulacaklar. Bu sene Ulusal Yarışma jürisinde görev yapacak olan ünlü oyuncu Deniz Çakır ise, festival sırasında bir söyleşi ile sinemaseverlerle buluşacak.

YEŞİLÇAM'DAN PORTRELER

İzmir Kısa Film Festivali kapsamında Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu’nun 'Türk Sinemasından Portreler' isimli sergisi de sanatseverlerle buluşacak. 24 yıl süren çalışmaları sonucu 200 sinema emekçisini fotoğraflayarak bir sergi oluşturan Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu, 'Türk Sinemasından Portreler' adıyla fotoğraflarını festival süresince Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde sergileyecek. Sergide portreleri bulunan isimler arasında; Tarık Akan, Müjde Ar, Münir Özkul, Tuncel Kurtiz, Müjdat Gezen, Ediz Hun, Ömer Lütfi Akad, Hale Soygazi, Perihan Savaş ve Şener Şen gibi çok değerli isimler yer alıyor.

ÖZEL GÖSTERİM

7- 12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde, 42 farklı ülkeden 400 film, üniversite gösterimleri dâhil 146 seansa yayıldı. Filmler ücretsiz olarak Fransız Kültür Merkezi, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Kültürpark içindeki İzmir Sanat’da ve katılımcı üniversitelerin salonlarında gösterilecek. Festival kapsamında Fransız Kültür Merkezi’nde ayrıca, Luis Gonzsslez’in 'The Turkish Way' adlı uzun metrajlı belgeselinin özel bir gösterimi var. Belgesel, 2015’te dünyanın en iyi restoranı seçilen El Celler de Can Roca’nın üç şefinin, Arjantin’den başlayan gastronomik yolculuklarının Türkiye ayağını ve Türk Mutfağını dünyaya duyuracak olan ilginç hikâyesini anlatıyor.

TOPLAMDA 11 ÖDÜL

Dünyanın dört bir yanından kısa filmlerinin yarışacağı festivalde, ulusal ve uluslararası kategoride kurmaca dalında en iyi birinci, ikinci ve üçüncü filmlere ödül verilecek. Ulusal kategoride en iyi belgesel, en iyi deneysel ve en iyi animasyona ödül verilirken, kurmaca kategorisinde gelecek vaat eden oyuncu, en iyi görüntü dallarında da ödüller verilecek.

Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gösterilecek olan finalist filmler arasından seçilecek olan En İyi Film - Migros Gençlik Ödülü üniversite öğrencilerinin oyları ile belirlenecek.

Festival Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Bornova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.