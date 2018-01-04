19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması ödül töreni gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, "19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini deseni, ebru, kalemişi ve katı dal olarak 7 dalda ödüller verdik. Bundan sonraki yarışmalarda dalları artıracağız. 281 sanatçımızın katılımıyla 281 eseriyle katılım olmuştur." dedi.

19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nın ödül töreni ve sergisi, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Hasan Rıza Sergi Salonu'nda düzenlendi. Tören, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu kanun sanatçısı Cüneyt Kırşan, ney sanatçısı Haluk Derinöz ve kemençe sanatçısı Ayşe Erdal'ın sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

Genel Müdür Tokaç, burada yaptığı konuşmada, 2 yılda bir düzenledikleri ödül törenin 19'uncusunda 41 sanatçının 41 eserini sergilediklerini söyledi. Sergiye katılan sanatçılara ve seçici kurula emeklerinden dolayı teşekkür eden Tokaç, "19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini deseni, ebru, kalemişi ve katı dal olarak 7 dalda ödüller verdik. Bundan sonraki yarışmalarda dalları arttıracağız. 281 sanatçımızın katılımıyla 281 eseriyle katılım olmuştur. Bunlardan da 41 tanesi sergilenmeye layık görülmüştür. Toplam 188 bin 500 Türk Lirası ile ödüllendirilmişlerdir. İmkanlarımız, her geçen gün artıyor ve yüzlerimiz de gülüyor." ifadesini kullandı.

"Sanatınız cebinizde"

Tokaç, bakanlığın yakında yeni bir uygulamaya imza atacağını ve cep telefonları için sanat ekinliklerinin yeri ve zamanının da sunulacağı bir uygulama başlatacaklarını belirterek, "Bakanlık olarak güzel sanatların her dalında ve her neredeyseniz, biz oradayız diyerek, yakın bir zaman içerisinde cep telefonlarında kullanabileceğiniz yeni aplikasyonlar, uygulamalar hazırlanmaktadır. 'Sanatınız cebinizde' diyerek çalışıyoruz." dedi.

19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nın yakın zamanda ilk defa yurt dışında galasının ve sergisinin yapılacağına işaret eden Tokaç, bunun bir ilk olacağı için heyecanlı olduklarını bildirdi.

Ödüle layık görülenlere ve onları yetiştiren hocalara, sanatçılara başarılarının devamını dileyen Tokaç, ödül töreni sonrası açılışı yapılacak serginin 13 Ocak'a kadar görülebileceğini Kaydetti.

Konuşmaların ardından 7 branşta düzenlenen yarışmada dereceye girenlere başarı ödülleri verildi ve serginin açılışı yapıldı.