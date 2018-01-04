19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması ödül töreni gerçekleşti
Güzel Sanatlar Genel Müdürü Tokaç, '19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini deseni, ebru, kalemişi ve katı dal olarak 7 dalda ödüller verdik. 281 sanatçımızın eseriyle katılım olmuştur.' dedi.
- AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, "19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini deseni, ebru, kalemişi ve katı dal olarak 7 dalda ödüller verdik. Bundan sonraki yarışmalarda dalları artıracağız. 281 sanatçımızın katılımıyla 281 eseriyle katılım olmuştur." dedi.
"Sanatınız cebinizde"
Tokaç, bakanlığın yakında yeni bir uygulamaya imza atacağını ve cep telefonları için sanat ekinliklerinin yeri ve zamanının da sunulacağı bir uygulama başlatacaklarını belirterek, "Bakanlık olarak güzel sanatların her dalında ve her neredeyseniz, biz oradayız diyerek, yakın bir zaman içerisinde cep telefonlarında kullanabileceğiniz yeni aplikasyonlar, uygulamalar hazırlanmaktadır. 'Sanatınız cebinizde' diyerek çalışıyoruz." dedi.
19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nın yakın zamanda ilk defa yurt dışında galasının ve sergisinin yapılacağına işaret eden Tokaç, bunun bir ilk olacağı için heyecanlı olduklarını bildirdi.
Ödüle layık görülenlere ve onları yetiştiren hocalara, sanatçılara başarılarının devamını dileyen Tokaç, ödül töreni sonrası açılışı yapılacak serginin 13 Ocak'a kadar görülebileceğini Kaydetti.
Konuşmaların ardından 7 branşta düzenlenen yarışmada dereceye girenlere başarı ödülleri verildi ve serginin açılışı yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.