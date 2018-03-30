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2. Abdülhamid hayratı 'Hamidiye Çeşmesi' yeniden yapılacak

Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1892 yılında yaptırılan ve çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan 'Hamidiye Çeşmesi', arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun yeniden yapılacak.

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Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1892 yılında yaptırılan ve çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan Hamidiye Çeşmesi, arşivdeki fotoğraflardan istifade edilerek rekonstrüksiyon çalışmasıyla aslına uygun yeniden yapılacak.

Döneminde bulunduğu bölgenin su ihtiyacını karşılayan çeşmenin yeni hali, 2019'da yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Rekonstrüksiyon çalışmalarını ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirecek mimar Aslı İffet Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da Pazar Mahallesi Subaşı mevkisinde bulunan tarihi çeşmenin arşivdeki fotoğraflardan yararlanılarak ihya edileceğini söyledi.

Sarıgül, Türkiye'de var olan tarihin, geçmişten miras alındığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamidiye Çeşmesi, 2. Abdülhamid'in Sultan olarak değil, insan olarak Samsunlulara bir armağanıdır çünkü bütünüyle kendi şahsi gelirleriyle yaptırdığı bir hayrattır. Çeşme, 1892 yılında yaptırılmıştır. 126 yıl önceyi düşünecek olursak su, o dönem için hayat demektir, yani mahalleye su götürmek o mahalleye hayat götürmekle eşdeğerdir. Toplumsal hafızamızı tazeleyecek bu tür girişimlerin, bugün ve gelecekte daha büyük eserlere imza atmak için bizi motive edeceğine inanıyorum."

"Çeşmenin eski yerine çok yakın bir alan belirledik"

Tarihi çeşmenin yenilenme aşamalarında yaşadıklarını anlatan Sarıgül, "Maalesef çeşme, çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamamış. Samsun'un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartmak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Hamidiye Çeşmesi'nin de rekonstrüksiyonunun yapılarak yeniden hayat bulmasını önemsedi. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda Samsun Belediyesi çeşmenin yeniden yapılması için ihale açtı." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli ön çalışmaları yaptığını, çeşmenin ayakta olduğu zamanki fotoğrafları ve edindikleri bilgileri kendileriyle paylaştığını aktaran Sarıgül,  "Çeşmenin orijinal yerinde şimdi çarşı ve dükkanlar bulunuyor. Belediye ile yaptığımız tetkikler sonucunda eski yerine çok yakın birkaç metre mesafede bir alan belirledik." dedi.

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