2. Abdülhamid'in özel albümü Kudüs'te sergileniyor

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, IRCICA Genel Direktörü Halit Eren, Filistin Hükümeti Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, Mescid-i Aksa Vakfı Başkanı Azzam Hatip, Eski Kudüs Müftüsü ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs Vakıflar ve İslam Mukaddesatı Konseyi Başkanı Abdulazim Selhab, YEE Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ve çok sayıda Filistinli gazeteci katıldı.

Filistinlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başına ait Kudüs'ü kapsayan fotoğraflar yer alıyor.

Sergide açılış konuşması yapan Büyükelçi Türkoğlu, IRCICA’nın Kudüs’le ilgili çok özel çalışmaları olduğunu ifade Türkoğlu, IRCICA’nın bu sergiye verdiği destekten dolayı da memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye’nin Kudüs’e olan ilgisinin devam edeceğini teyit etmek istediğini vurgulayan Türkoğlu, "Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı geçen hafta Kudüs’ü ziyaret etti. Burada dünyanın bütün halklarına ve özellikle Müslümanlara Kudüs’ü ve Filistin’in diğer kentlerine davet çağrısında bulundu." dedi.

Türkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın Mescid-i Aksa ziyaretinde dile getirdiği sözleri bir kez daha hatırlatarak, "Sayın Bakanımız Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ve bütünlüğünün zedelenmemesi uyarısında bulunmuştu." şeklinde konuştu.

IRCICA Genel Direktörü Halit Eren ise yaptığı konuşmada, "Büyükelçiliğimizin himayesinde ve YEE Kudüs Kültür Merkezimizin katkılarıyla hazırlanan bu sergiden dolayı duyduğum memnuniyetimi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kudüs ile ilgili çalışmalarını geliştirerek devam ettireceklerini kaydeden Eren, "Bugün de burada merkezimizin koleksiyonlarında bulunan Sultan 2. Abdülhamid dönemi fotoğraflarından oluşan ve Yıldız albümleri olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han koleksiyonlarından seçilmiş 19. Asrın ve 20. Asrın başlarından Kudüs fotoğraflarıyla bu sergiye katkıda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri de etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu sergiden ve Türkiye’nin Kudüs ile ilgili yaptığı belgelendirme çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Özellikle de Filistin halkının onur duyduğu ve Filistin toprakları konusunda şerefli bir tavır ortaya koyan Sultan Abdülhamid dönemi ile ilgili belgelendirmeyi çok önemsiyoruz. Bu fotoğraflar geçmişi şu ana ve geleceğe bağlıyor, geçmişimizin asil bir geçmiş olduğunu ve bu topraklarda var olduğunu ortaya koyuyor."

Türkiye’nin Kudüs ve Filistin davasına ilişkin duruşunu takdir ettiklerinin altını çizen Şeyh Sabri, "Buradan bir kez daha işgal gücüne, denizden nehire (Akdeniz-Ürdün Nehri) bu toprakların meşru sahipleri olduğumuzu belirtmek isteriz. İşgal gücü bu toprakların mazisini silemez ve elindeki bu güç ile de bu toprakların kutsiyetini ve hak sahiplerini izale edemez." diye konuştu.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan YEE KudüsTürk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir de "2017’nin ilk kültür sanat faaliyetini bugün IRCICA’nın katkılarıyla düzenlemiş olduk. Kudüs Türk Kültür Merkezi olarak 3 yıldan beridir faaliyet göstermekteyiz. Kudüs'teki kültür ve sanat faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Türkçeye ciddi bir ilginin olduğunu dile getiren Özdemir, mayıs ayında da Batı Şeria’daki Ramallah kentinde bir kültür merkezi açacaklarını aktardı.

Sergide ayrıca YEE Kudüs Kültür Merkezi'nde Türkçe eğitimi alan ve mezun olan öğrencilere mezuniyet sertifikası dağıtımı yapıldı.