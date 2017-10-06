2 bin yıllık zeytinyağı atölyesi

Yenicekent Mahallesi yakınlarındaki antik kent Tripolis'te Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Bahadır Duman başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında asırlar öncesine uzanan yeni kalıntılar çıkarıldı.

Kazılarda geçmişin izlerini taşıyan en yeni kalıntı zeytinyağı atölyesi oldu. Agoranın ortasında ortaya çıkarılan atölyenin 3.5 metre çapında olduğu belirtildi. Taşlardan yapılan ve zeytinlerin ezilerek yağ elde edilmesini sağlayan düzeneği 50 santimetre çapındaki silindirin tamamladığı kaydedildi.

2 BİN YILLIK

Kazı çalışması hakkında bilgi veren Tripolis Kazı Heyeti Başkanı Doç.Dr. Bahadır Duman, "Bunlardan birisi ve en yenisi zeytinyağı atölyesi. Kazılar devam ederken, agoranın restorasyonunu da yapıyoruz. 50 sütunu ayağa kaldırdık. Bu çalışma sırasında agoranın ortasında kalan erozyon toprağını temizlediğimizde, düzenekleriyle birlikte zeytinyağı atölyesi ortaya çıktı. 2 bin yıllık diyebileceğimiz bu atölye bize geçmişte bu bölgenin zeytincilik açısından zengin olduğunu gösteriyor" dedi.