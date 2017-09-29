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"2. Kadıköy Tiyatro Şenliği", 1 Ekim'de başlayacak

Kadıköy Tiyatroları Platformu tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Kadıköy Tiyatro Şenliği, 1-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle yapılan etkinlik, "Sezon Uzun Şenlik Kısa" temasıyla 15 gün boyunca Kadıköy'deki 16 sahnede 24 oyunu sanatseverlerle buluşturacak.     

"Üç Dahi" oyunuyla 1 Ekim'de başlayacak şenlik kapsamında, 2 Ekim'de "Sürüne Sürüne Erkek Olmak", 3 Ekim'de "Hırsız Var", 4 Ekim'de "Galilei", 5 Ekim'de "Olay Rusya'da Geçiyor", 6 Ekim'de "Otomatik Portakal", 7 Ekim'de "Bozuşma" ve "Sevmekten Öldü Desinler", 8 Ekim'de "En Gerçek Masal", "Dönüşüm" ve "Woyzeck", 9 Ekim'de "Alacakaranlık Kuşağı", 10 Ekim'de "Artık Sığınağın Kalmadı", 11 Ekim'de "Taranta Babu" ve "Kayıp El", 12 Ekim'de "Joko'nun Doğum Günü" ve "Fırtına", 13 Ekim'de "Muhteşem Çift" ve "Türkler Titanik'te", 14 Ekim'de "Aynı Şeylerin Oyunu" ve "Boş Şehir" oyunları sahnelenecek.     

Şenlik, 15 Ekim'de "Kayıp Oyun" ve "Bilge Aşçı" eserlerinin sahnelenmesinin ardından sona erecek.     

Tiyatro Fil'in "Clean Clean With Green" adlı çocuk oyunu, 14 Ekim'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Mimbaz Tiyatro'nun "Fısıltı Odası" adlı çocuk oyunu ise 15 Ekim'de Koşuyolu'ndaki Pitiyatro'da çocuk izleyicilerle buluşacak.     

Etkinlik kapsamında 9, 11 ve 12 Ekim'de Kadıköy Theatron'da "Oyunculuğun İnşası", 9 Ekim'de Altkat Sanat Tiyatrosu'nda "Reji sanatı", 14 Ekim'de Pitiyatro'da "Pantomim ve Performans Sanatı" atölyeleri yapılacak.     

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