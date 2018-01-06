2017 yılı bandrol ve tescil rakamları açıklandı

Bakanlığın açıkladığı bandrol ve tescil istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bondrolü satışı 2016 yılında 404 milyon 129 bin 293 iken 2017 yılında 407 milyon 739 bin 8’e yükseldi.

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı eğitim kategorisindeki yayınlarda yaşandı.

2017 yılında eğitim alanında 209 milyon 504 bin 110 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 77 milyon 621 bin 806, inanç kategorisinde 42 milyon 229 bin 572, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon 867 bin 509, yetişkin kurgu kategorisinde 25 milyon 72 bin 382, ithal yayın kategorisinde 6 milyon 688 bin 443 ve akademik alanda 4 milyon 755 bin 186 adet bandrol satışı yapıldı.

SİNEMA VE MÜZİK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL ALAN ETKİLİ OLDU

Sinema ve müzik eserlerine ilişkin bandrol sayılarında, dijital yollardan satış ve dijital yayınların yaygınlaşması nedeniyle düşüş yaşandı.

Sinema alanında 2016 yılında 904 adet tescil işlemi gerçekleştirilirken 2 milyon 337 bin 382 adet bandrol satışı yapıldı. 2017 yılında ise 812 adet sinema filmi tescil edilerek 1 milyon 78 bin 806 adet bandrol satışı yapıldı.

Sinema yasası ve telif hakları sisteminin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalarla sektörü koruyan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Numan Kurtulmuş’un da açıklamaları ile sürekli güncellenmesini öngördüğü yeni telif hakları sistemiyle dijital tehdidin önüne geçmeyi hedefliyor.

Müzik alanında 2016 yılında 2 bin 253 adet tescil işlemi gerçekleştirilirken 6 milyon 349 bin 478 adet bandrol satışı yapılmıştı. 2017 yılında ise 2 bin 473 adet müzik yapımı tescil edilerek 4 milyon 706 bin 146 adet bandrol satışı yapıldı.

Sinema ve müzik eserlerinde gerçekleşen toplam kayıt-tescil işlemi ve bandrol satış sayılarının önceki yıllarla karşılaştırması her iki sektörde de dijital alan kullanımlarında yaşanan artışın etkisini ortaya koyuyor.

ESER SAHİPLERİNİN KORUMA KONUSUNDA DUYARLILIĞI ARTIYOR

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde artış yaşandı.

2016 yılında 714 adet olan isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi, 2017 yılında yüzde 8 oranında artarak 772’ye yükseldi.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ilim edebiyat eseri sahipleri oldu. İstatistiklere göre 2017 yılında 373 adet ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 192 güzel sanat eseri, 170 bilgisayar programı ve 28 adet ise musiki eseri ile 9 adet sinema eserinin tescili yapıldı.

BANDROL MUAFİYETİNE TABİ EĞİTİM YAYINLARI

Milli Eğitim Bakanlığının bandrol muafiyetine tabi eğitim yayınları 2016-2017 verilerine göre yüzde 9,83 azaldı.

İstatistiklere göre 2016 yılında 236 milyon 699 bin 891 adet, 2017 yılında ise 213 milyon 425 bin 918 adet basım gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı tarafından ise bandrol muafiyeti kapsamında 2016 yılında 7 milyon 395 bin 236 adet, 2017 yılında ise 5 milyon 704 bin 425 adet basım gerçekleştirildi.

Buna göre, bandrol muafiyetine tabi yayınlarla birlikte 2017 yılında toplam 626 milyon 870 bin 351 adet kitap basımı gerçekleştirildi.