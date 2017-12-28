2017'de sanat dünyasından hayata veda eden isimler...

2017, sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasında önemli kayıpların yaşandığı bir yıl oldu.

Sanat hayatına 1967'de Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başlayan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Atilla, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören 70 yaşındaki sanatçı, Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu ile Tiyatro İstanbul topluluklarıyla çalışmasının yanı sıra çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Engin Cezzar, 28 Ocak'ta 82 yaşındayken vefat etti. ABD'de Yale Drama Okulu ile Actors Studio'da aldığı eğitimin ardından tiyatro sanatçısı olan ve "Hamlet" rolüyle İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başlayan sanatçı, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı.

Terminatör, Titanic ve Apollo 13 gibi ünlü yapımlarda rol alan Hollywood yıldızı Bill Paxton, geçirdiği bir ameliyatın ardından meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle 25 Şubat'ta hayata veda etti.

ABD yapımı "Game of Thrones" adlı dizide bir devi canlandıran İngiliz aktör Neil Fingleton 25 Şubat'ta 36 yaşında yaşamını yitirdi.

Rock'n Roll'un efsane müzisyeni Berry'ye veda

Türk halk müziği sanatçısı Emre Saltık, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 11 Mart'ta hayatını kaybetti. İlk albümü "Selam Sana Filistin"i 1987'de çıkaran ve Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim veren sanatçı, 57 yaşındaydı.

Aralarında "Maybellene", "Roll Over Beethoven", "Rock and Roll Music", "Memphis" ve "Johnny B Goode" şarkıların da bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rock'n Roll'un efsane müzisyeni Chuck Berry, 18 Mart'ta 90 yaşındayken yaşamını kaybetti.

"Güdük Necmi" karakteriyle hafızalara yerleşen Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Halit Akçatepe, mart ayında 79 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

"Avni Dilligil En İyi Oyuncu Ödülü", "İsmail Dümbüllü Ödülü" ve "Altın Koza Film Festivali Onur Ödülü" sahibi usta oyuncu Bülent Kayabaş, 19 Nisan'da 72 yaşında hayatını kaybetti.

"Kuzuların Sessizliği" filminin Oscar ödüllü yönetmeni Jonathan Demme nisan ayında yaşamını yitirdi. Yemek borusu kanseri nedeniyle oluşan implikasyonlar sonucu New York'ta hayatını kaybeden Demme, 73 yaşındaydı.

Şarkıcı İbrahim Erkal 12 Nisan'da Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Erkal, 11 Mayıs'ta yaşam savaşını kaybetti.

"Şoför Nebanat" Sezer Sezin de hayatını kaybeden isimler arasında

James Bond filmleriyle tanınan İngiliz aktör Roger Moore kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek 23 Mayıs'ta 89 yaşındayken hayatını kaybetti. "Sir" unvanı da taşıyan 89 yaşındaki Moore, 1973-1985 yıllarında gizli ajan James Bond karakterini canlandırdığı 7 Bond filminde başrol oynadı.

"Görevimiz Tehlike" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan ve "Ed Wood" filmiyle Oscar ödülü alan oyuncu Martin Landau, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının ünlü yönetmenleri Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru ve Memduh Ün ile birçok filme imza atan oyuncu Hakan Balamir, 4 Temmuz'da hayata veda etti. Balamir, 1974 ve 1985 yıllarında Yunus Emre ve 14 Numara filmleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fikret Hakan, İstanbul'da 11 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Keşanlı Ali Destanı, Ölüm Tarlası ve Hasret adlı filmlerle, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1964, 1968 ve 1971'de "En İyi Oyuncu Ödülü" alan usta sanatçı, akciğer kanseri nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yönetmenliğini yaptığı 1968 yapımı "Yaşayan Ölülerin Gecesi" ile zombi filmleri serisini başlatan ABD'li yönetmen George Romero, 17 Temmuz'da 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'da "Şoför Nebahat" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer Sezin, 20 Temmuz'da 89 yaşındayken vefat etti.

Söz yazarı Tekintüre de yaşamını yitirdi

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Harun Kolçak, kansere yenik düşerek 20 Temmuz'da 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Pulitzer Drama Ödülü sahibi ABD'li sinema oyuncusu, senarist, yönetmen ve oyun yazarı Sam Shepard, 31 Temmuz'da hayata veda etti. Amerikan tiyatrosunun önemli oyun yazarları arasında yer alan Shepard, 74 yaşındaydı.

Amerikalı komedyen, aktör, şarkıcı ve yönetmen Jerry Lewis 91 yaşında Las Vegas'taki evinde vefat etti.

Oyuncu, sunucu ve yazar Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos'ta Beşiktaş’ta bir otelde, eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü.

"Çanakkale Yolun Sonu", "Garip Bir Cinayet", "Ankara Ayazı" filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni Mustafa Kemal Uzun, 11 Aralık'ta Şile’deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Ulusal ve uluslararası ödüllü yönetmen Uzun, 58 yaşındaydı.

"Hangimiz Sevmedik", "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Tanrım Beni Baştan Yarat", "Dilek Taşı" ve "Sürünüyorum" gibi şarkıların söz yazarı Ali Tekintüre, 15 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.