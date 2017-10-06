21. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri satışa çıkıyor

13-26 Kasım tarihleri arasındaki gerçekleştirilecek 21. İstanbul Tiyatro Festivali, yurtdışından 6, Türkiye’den 13 olmak üzere toplam 19 tiyatro dans ve performans topluluğunun 55 gösterisine ev sahipliği yapacak.

Festivalde gösterilerin yanı sıra okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz etkinlikler de yer alacak. Biletler İKSV ana gişeden de temin edilebilir.