'22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri' adayları açıklandı

"Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"nin aday isimleri belirlendi. Adayların açıklandığı basın toplantısı, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, jüri başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve sanatçı Haldun Dormen'in ev sahipliğinde, bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Tangün, bu yıl tiyatro sezonu boyunca son derece titiz ve seyirciyi doyuran oyunların seyirciyle buluştuğunu söyledi.

Ödülleri belirlemek için yaklaşık 8 ay boyunca, ilk kez sahnelenen oyunları izlediklerini belirten Tangün, "Bu sezon İstanbul'da sergilenen yeni oyun sayısı 188. Ellerinize sağlık. Hepsini keyifle izledik. Hepsi de şahaneydi." dedi.

Tangün, jüride 33 kişinin yer aldığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Biz 9 bin 229 kez online sisteme girerek değerlendirme yaptık. Bu fena bir sayı değil. 20 bin 425 kez oylama gerçekleştirdik. Jüri üyeleri olarak her ay bir araya geldik. 4 ile 6 saat arası değişen zamanlarda beraber olduk ve sözel değerlendirmeler yaptık. Hepimizin yüreğini titreten çok güzel performanslar izleme şansı bulduk. Birbirinden güzel, özel, oyun ve oyuncuları keşfettik. Herkesin eline sağlık."

Ödüller 14 Mayıs'ta verilecek

"Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde, B Planı'nın sahnelediği "Yuva", Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet", Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın "Terör", Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun "Zabel", İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun da "Romeo ve Juliet" oyunu aday olarak gösterildi.

"Yılın En Başarılı Yönetmeni" adayları arasında, "Mutluyduk Belki Bugüne Kadar" oyunu ile Ahmet Sami Özbudak, "Romeo ve Juliet" oyunu ile Dejan Projkovski, "Bir Baba Hamlet" oyunu ile Emrah Eren, "Terör" oyunu ile Nurkan Erpulat, "Yuva" oyunu ile Sami Berat Marçalı bulunuyor.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinin adayları ise "Zabel" oyunu ile Aysel Yıldırım, "Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit" oyunu ile Nezaket Erden, "Yuva" oyunu ile Özlem Zeynep Dinsel, "Martı" oyunu ile Tilbe Saran, "Arzu Tramwayı" ile Zerrin Tekindor olarak belirlendi.

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" kategorisinin adayları ise "Mutluyduk Belki Bugüne Kadar" oyunu ile Deniz Karaoğlu, "He-Go" oyunu ile Halil Babür, "Bir Baba Hamlet" oyunu ile Murat Akkoyunlu, "Tac'ın Nöbetçileri" oyunu ile Murat Eken, "3. Richard" oyunu ile Yiğit Sertdemir oldu.

Özel ödüller

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün Yücel Erten'e, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nün "Yuva" isimli oyunuyla Sami Berat Marçalı'ya verilmesini kararlaştırdı.

Haldun Dormen Özel Ödülü'nü, "Bir Baba Hamlet" oyunu kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nü, tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Tijen Par aldı.

Toplam 11 ana, 4 özel kategoride verilecek ödüller, 14 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.