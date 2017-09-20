24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali'nde, 10 Türk filmi 16 dalda yarışacak.

Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Adana Film Festivali'nin 24'üncüsü, 25 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek.

Etkinlikte 10 Türk filmi, yönetmen Erden Kıral ve Hüseyin Karabey, oyuncu Algı Eke, sinema yazarı Fırat Yücel, besteci ve yapımcı Murat Hasarı, görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve oyuncu Selma Güneri'nin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek.

Onur Ünlü'nün "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok", Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday", Onur Saylak'ın "Daha", Orhan Oğuz'un "Eksi Bir", Pelin Esmer'in "İşe Yarar Bir Şey", Emre Erdoğdu'nun "Kar", Emre Yeksan'ın "Körfez", Özgür Sevimli'nin "Murtaza", Ümit Ünal'ın "Sofra Sırları", Orhan Eskiköy'ün "Taş" filmleri, 16 dalda, Altın Koza ve diğer özel ödüller için yarışacak.

Festivalde, "En İyi Film Ödülü"nün yanı sıra "Yılmaz Güney Ödülü" verilecek.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek.

Yarışma filmleri, Cannes, Berlin, Venedik, Karlovy Vary, Sundance, Rotterdam, Locarno ve San Sebastian ana yarışmasına katılan ve Türkiye prömiyerini yapacak filmlerden seçiliyor.

Yarışma şartnamesine göre, bir Türk yönetmenin filmi de dünya prömiyeri yapması koşuluyla seçkiye dahil edilebiliyor.

Bu yarışmada, Andrey Zvyagintsev'den Yorgos Lanthimos'a, Ruben Östlund'dan Sebastian Lelio'ya, Martin Mc Donagh'dan Sergei Loznitsa'ya kadar geçen 10-15 yılda başarılı çalışmalarıyla yükselişe geçen yönetmenlerin filmleri yer alacak.

Etkinlikte 2 Altın Koza Ödülü için yarışacak 11 film, Meksikalı senarist, yazar, yönetmen Guillermo Arriaga, Yeni Zelandalı sinema yazarı Carmen Gray, oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Amerikalı yönetmen Nathan Silver, Fransız yapımcı Pierre-Henri Deleau'nun bulunduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Ödüller, 30 Eylül'de düzenlenecek Büyük Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.