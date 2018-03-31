3 bin nüfuslu ilçede 33 bin kitaplı kütüphane

Bartın'ın 3 bin nüfuslu Ulus ilçesinde 33 bin kitabın bulunduğu Kültür ve Sanat Evi'nden yılda ortalama 24 bin kişi faydalanıyor.

Ulus'ta 1988'de belediye binasında faaliyete geçen Halk Kütüphanesi, yöneticilerin çalışmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 50 bin nüfuslu ilçelere uyguladığı projeden yararlanıp 2004'te yeni binasına taşındı.

İlçe merkezinde bin 400 metrekarelik bir alana kurulan kütüphane, çocuk, genç ve yetişkin bölümleri, çok amaçlı salonu ile internet merkezi sayesinde ailelerin ve çocuklarının vakitlerinin büyük bölümünü geçirdiği Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştü.

Otomasyon sistemiyle okuyuculara internet üzerinden bilgi akışının yanı sıra katalog tarama imkanı sağlanan ve ilçede yaşayanların akın ettiği kütüphaneden 2013'te 16 bin 854, 2014'te 21 bin 791, 2015'te 18 bin 264, 2016'da 19 bin 616 ve geçen yıl 24 bin 337 kişi yararlandı.

İnternet sitesi de bulunan Kültür ve Sanat Evi'nde, 33 bin civarındaki kitabın yanı sıra kadın ve gençlere özgü güncel dergiler, günlük yerel ve yaygın gazeteler, 15 bilgisayardan oluşan internet salonu ve küçük çocuklar için oyun alanları ilgi görüyor.

Üye olan ailelerin, özel şifreleriyle internet ortamındaki canlı yayın sayesinde çocuklarını görebildikleri kütüphaneyi rahat, geniş ve nezih ortamı nedeniyle ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler de ders çalışmak için kullanıyor.

"Butik Kütüphane"

Kütüphanenin müdürü İsmail Akman, yaptığı açıklamada, bu yıl kutlanan 54. Kütüphane Haftası'nın ana temasının "Yeni Nesil Kütüphaneler" olduğunu anımsatarak, Ulus Kültür ve Sanat Evi olarak kendilerini bu kavram içerisinde bulabildiklerini söyledi.

Dört duvar arasında bulunan kütüphane anlayışının değiştiğini ve ilçe kütüphanesinin de teknolojik donanımı, hizmet türleriyle modern, kullanışlı, insanların içerisinde vakit geçirmekten mutluluk duydukları bir mekan olduğunu ifade eden Akman, "33 bin kitabımızın bulunduğu kütüphanemizden geçen yıl 24 bini aşkın kişi faydalandı. Çocuk, genç, ya da kadın olsun her yaştan insan kütüphaneye geldiğinde son çıkan kitapların yanı sıra kendisine uygun dergi, gazete gibi güncel süreli yayınlara ulaşabiliyor ve bu materyalleri son derece modern, göze ve ruha hitap eden mekanlar içinde kullanabiliyor." diye konuştu.

Akman, kütüphaneleri için ev tipi de denilebilecek "Butik Kütüphane" kavramını kullandıklarını ve burada mobilyalardan kitapların sergileniş biçimine kadar titizlikle davrandıklarını dile getirdi.

"3 nüfuslu ilçemizde 24 bini aşkın kullanım sayısı dikkati çekici ve ciddi bir rakam." diyen Akman, kütüphanenin hizmet sunumuyla ilgi çeken bir noktada olmasının kullanımı artırmış olabileceğini aktardı.

"İlçede kişi başına 10 kitap düşüyor"

Akman, kütüphanelerinde bulunan 33 bine yakın kitabın hemen hemen tamamının güncel, kullanılabilir ve yeni yayınlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) standartlarına göre 1 kişiye 3 kitap düşmesi gerekirken, ilçede 1 kişiye 10 kitap düşmektedir. İlçe halkı da bunun farkında ve 7'den 70'e her kesimden insan buradan faydalanmaktadır. Kütüphanemize sadece ilçe halkı değil, il dışından da gelenler oluyor. Burası bir Avrupa ülkesindeki kütüphanede bulunması gereken tüm elementleri barındırmaktadır. Bunun bir yansıması olarak da Kültür ve Sanat Evi'miz, Hacettepe Üniversite'sinde 'Yerel Hizmetler ve Yaratıcılık' başlıklı bir tez çalışmasına konu oldu."

Akman, kütüphaneye olan ilgilinin sürdürülebilir olması adına her üye olana çanta, kalem, tişört, anahtarlık ve kupa bardak hediye ettiklerini, yine zaman zaman düzenledikleri yarışma ve kampanyalarla okuyuculara çeyrek altın, plaket ve teşekkür belgesi de verdiklerini sözlerine ekledi.