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3. Geleneksel El Sanatları Festivali Bursa'da başlıyor

3. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali 11-15 Nisan tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda yapılacak.

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Tarihi İpek Yolu’nun son durağı olan Bursa, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi çarşı ve hanlarıyla sanatkarlar şehri olarak kültürüne ve tarihine sahip çıkıyor. Halk kültürümüzün eşsiz örneklerini teşkil eden ancak günümüz yaşam koşullarına bağlı olarak her geçen gün kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarımızı yaşatmayı hedefleyen Bursa Kent Konseyi, 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında 3.’sü gerçekleşek olan Bursa Geleneksel El Sanatları Festivalini gerçekleştiriyor. Hali hazırda çalışan ustaların ve sanatçıların festivale katılımlarının sağlanarak eserlerinin sergilenmesini, bu sanatları icra etmeleri yönünde teşvik edilmesi ile tarihi, kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen festivalin açılışı ise 11 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’da Merinos AKKM Fuar Alanı’nda olacak.

Gönül coğrafyamız olan Gümülcine ve Kırcaali’den de ustaların katılacağı festivalde Ahşap Oyuncak Yapımı, Ebru, Tezhip, Çini, Bakırcılık, İğne Oyası, Telkâri, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Kırkyama vb. 82 farklı sanat dalında 110 sanatçıya ait binlerde eserin sergilenecek. Ayrıca kurulan sahnede Hacivat - Karagöz ve kukla gösterileri ile defileler de gerçekleştirilecek. Merinos AKKM Fuar Alanı’nda kurulacak stantlarda usta sanatçılar gün boyu canlı performans düzenleyecek.

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