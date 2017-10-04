37 milyon dolarlık kase

Sotheby's Müzayede Evi'nin Hong Kong'da düzenlediği açık artırmada, Song Hanedanlığı dönemine ait seramik kase 37,7 milyon dolara satıldı.

Açık mavi tonlarında, parlak renkli 13 santimetre çapındaki kase 10,2 milyon dolardan açık artırmaya sunuldu. Kase, müzayedeye çıkarıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra satıldı.

Alıcının kimliğine ilişkin bilgi paylaşmayan Sotheby yetkilileri, söz konusu seramik kaseden dünyada sadece 4 tane bulunduğunu belirtti.

Antikalar rekor fiyata satılıyor

Sotheby’s Müzayede Evi, geçen nisan ayında da 59,6 karatlık oval elmas "Pembe Yıldız"ın yine Hong Kong'daki bir açık artırmada 71,2 milyon dolara satıldığını açıklamıştı. De Beers şirketi tarafından 1999'da Güney Afrika'daki bir madenden çıkarılan Pembe Yıldız'a 60 milyon dolar değer biçilmişti. Yontulmadan önce 132,5 karat olan Pembe Yıldız'ın kesimi, 20 aydan uzun sürmüştü..