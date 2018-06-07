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46. İstanbul Müzik Festivali Diana Damrau ve Nicolas Teste'yi ağırlıyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 46. yılında “aile bağları” teması ile klasik müzik severlerle buluşuyor. 12 Haziran’a kadar devam edecek olan festivalin konukları arasında “Verdi’nin sesi” olarak tanınan soprano Diana Damrau ile eşi bas bariton Nicolas Testé yer alıyor.

İkilinin “Verdissimo” konseri, şef Pavel Baleff yönetimindeki İstanbul Müzik Festivali’nin yerleşik orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde, 7 Haziran Perşembe akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda klasik müzikseverlerle buluşuyor.

Bu yıl “aile bağları” temasıyla müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet eden 46. İstanbul Müzik Festivali’nin temasına gönderme yapan “Verdissimo” konserinde, Uluslararası Opera Ödüllü Alman soprano Diana Damrau ile eşi bas bariton Nicolas Testé, Verdi’nin en sevilen aryaları ile düetlerini seslendirecekler.

Verdissimo konseri, 7 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Borusan Holding gösteri sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. 

46. İstanbul Müzik Festivali’nde süresince farklı disiplinlerden konuşmacıları müzikseverlerle bir araya getiren Konsere Doğru etkinliği kapsamında, yazar Evin İlyasoğlu, saat 19.00-19.30 arası Lütfi Kırdar üst fuayede Verdi üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.

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