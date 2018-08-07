5. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri başlıyor

Bu yıl “Teknoloji” temasıyla 5-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, beşinci yılını kutluyor. Sinemanın ilk dönemine adanmış Türkiye’deki ilk ve tek film festivalinin bu yılın programındaki Diva Filmleri bölümünde Asta Nielsen’ın filmleri seyirciyle buluşacak.

OSMANLI FİLMLERİ PROGRAMDA

Charlie Chaplin ve Buster Keaton’ın herkesi güldürecek filmleri ile “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” bölümüne ait belge nitelikli filmler de gösterilecek.

Programda ayrıca Polonya’da bulunup geçen yıl restore edilen 1929 Alman yapımı bir Sherlock Holmes uyarlaması Hund der Baskervilles (Baskervillerin Köpeği); Fransız avangart yönetmen Marcel L’Herbier’den 1924 yapımı L’inhumaine (Zalim Kadın / The Inhuman Woman) ve bu yıl ilk kez Sovyet sinemasından 1928 yapımı Oblomok Imperii (İmparatorluk Kalıntısı / Fragment of an Empire) gibi önemli fakat az bilinen yapımlar yer alacak.

Beş gün sürecek festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkısı, Cineteca di Bologna ve Eye Filmmuseum ortaklığıyla gerçekleşecek. Festivalde yurt dışından ve ülkemizden hem sessiz sinema hem de kendi alanında isim yapmış, aralarında geçtiğimiz yıllarda festivale katılan ve uluslararası sessiz sinema dünyasında çok iyi tanınan Stephen Horne ve Frank Bockius da olmak üzere müzisyenler de filmlere canlı olarak eşlik edecek.