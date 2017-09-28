55 gösteri yapılacak

Festival kapsamında verilen üç onur ödülünden ikisi de Eczacıbaşı tarafından yönetmen, senarist, dekoratör ve akademisyen Duygu Sağıroğlu ile gazeteci-yazar Zeynep Oral’a takdim edildi. Festivalin üçüncü Onur Ödülü ise önemli koreograflardan Angelin Preljocaj’a, 18 Kasım’da Zorlu PSM’de sahnelenecek son eseri Fresk’in gösteriminin ardından sunulacak.

Yurt dışından 6, Türkiye’den 13 olmak üzere 19 tiyatro, dans ve performans topluluğunun, 55 gösterinin yapılacağı festival, 18 farklı mekanda tiyatroseverlerle buluşacak. Festival, 26 Kasım’da sona erecek.