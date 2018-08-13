6. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Don Kişot sahnesi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Don Kişot' isimli gösterisiyle sahne aldı.

Bale gösterisini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi.

Turizm Bakanı Ersoy, gösteri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersoy, Bodrum sevdalısı olduğunu, uzun yıllardır Bodrum'a geldiğini belirterek, bu tür kültür faaliyetleriyle turizmi geliştirmek gerektiğini dile getirdi. Bakan Ersoy, ancak bu etkinliklerin sadece yüksek sezonla kalmaması gerektiğini de söyledi.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışması ile ilgili de soruları yanıtlayan Ersoy, sezon sonuna doğru çalışmalar ilerledikçe belki ne zaman açılacağı konusunda bir tarih verebileceklerini söyledi.

2018 turizm sezonunu da değerlendiren Bakan Ersoy, "Bizim hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz sayı ile de endeksli değil. Nitelikli turistle endeksli. Bundan sonra bizim ana hedefimiz turizmin gelirinin, gayri safi milli hasıladaki oranını yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkartmak. Bu 5 yıllık dönemde açıkçası birinci hedefimiz bu olacak. Sadece sayı arttırmak değil, nitelikli turisti de getirmeyi hedefliyoruz. Adım adım da hedefimize doğru gidecek bir plan hazırlıyoruz. Bu planı da yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelenen gösteride Don Kişot'u Alkış Peker, Kitri'yi Büşra Ay, Basilio'yu Erhan Güzel, Sancho Panza'yı Ürün İndere, Gamache'yi Özerk Tozkoparan, Lorenzo'yu Kerem Kuraner, Espada'yı Olcay Tunçeli, Mercedes'i Melike Koper canlandırdı. Yaklaşık 40 kişilik ekibin sahne aldığı gösteriyi Ludwig Minkus'un müzikleri ile Marius Petipa'nın koreografisi ile Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu.

16'ncı Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Frida' balesinin sahnelenmesiyle sona erecek.