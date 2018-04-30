Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

82 yaşındaki Karakoyunlu’ya vefa gecesi

İzmir Konak’ta düzenlenen ‘Edebiyat Buluşmaları’nın bu ayki konuğu 82. yaşına basan yazar, şair ve eski milletvekili Yılmaz Karakoyunlu oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Etkinlikte 82. yaş günü kutlanan Karakoyunlu için ‘Bir Edebiyat Adası: Yılmaz Karakoyunlu’ başlığı altında panel düzenlendi. 

Türk edebiyatına Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı, Çiçekli Mumlar Sokağı gibi çok sayıda eser armağan eden Karakoyunlu’nun aynı zamanda 109 bestesi var. Panelde konuşan Hakan Cevher, Karakoyunlu’nun çok bilinmeyen ama oldukça değerli bir bestekarlık ve güftekarlık yönü olduğunu söyledi. Cevher, Karakoyunlu’nun ‘Yahya Kemal Şarkıları ve Parlamenter Bestekarlar’ isimli önemli çalışmaları olduğuna da dikkat çekti.

Bahri Karaduman da usta yazarın  edebi yaşamını, romanlarını ele aldı. Karaduman, Karakoyunlu’nun romanlarında Türkiye’nin toplumsal sıkıntılarına, kültürel yozlaşmalar gibi noktalara parmak bastığına dikkat çekti. Etkinlikte, şair Atilla Er de Karakoyunlu’nun rubailerinden örnekler okudu. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA