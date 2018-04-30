82 yaşındaki Karakoyunlu’ya vefa gecesi

Etkinlikte 82. yaş günü kutlanan Karakoyunlu için ‘Bir Edebiyat Adası: Yılmaz Karakoyunlu’ başlığı altında panel düzenlendi.

Türk edebiyatına Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı, Çiçekli Mumlar Sokağı gibi çok sayıda eser armağan eden Karakoyunlu’nun aynı zamanda 109 bestesi var. Panelde konuşan Hakan Cevher, Karakoyunlu’nun çok bilinmeyen ama oldukça değerli bir bestekarlık ve güftekarlık yönü olduğunu söyledi. Cevher, Karakoyunlu’nun ‘Yahya Kemal Şarkıları ve Parlamenter Bestekarlar’ isimli önemli çalışmaları olduğuna da dikkat çekti.

Bahri Karaduman da usta yazarın edebi yaşamını, romanlarını ele aldı. Karaduman, Karakoyunlu’nun romanlarında Türkiye’nin toplumsal sıkıntılarına, kültürel yozlaşmalar gibi noktalara parmak bastığına dikkat çekti. Etkinlikte, şair Atilla Er de Karakoyunlu’nun rubailerinden örnekler okudu.