9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Festival kapsamında, dünyaca ünlü başyapıtlar "Saraydan Kız Kaçırma", "La Traviata" ve "Zorba", ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle izleyiciye sunulacak.

Ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla düzenlenecek festival, yaklaşık 12 bin izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. Festival, Türkiye'de ilk defa sahne alacak dünyaca ünlü primadonna Kristine Opolais'ın gala konserle başlayacak. Zorlu PSM'de düzenlenecek Kristine Opolais'ın konserini şef Antoni Pirolli yönetecek.

"Saray'dan Kız Kaçırma" İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde

Festival, Mozart’ın dünyaca ünlü başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma" operası ile devam edecek.

Geçmişten günümüze klasikleşen ve görkemli prodüksiyonuyla büyük beğeni toplayan "Saraydan Kız Kaçırma" operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesince, Yekta Kara'nın rejisiyle, Şef Zdravko Lazarov yönetiminde, 28-29 Haziran'da üst üste iki gece İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin büyülü atmosferinde sahnelenecek.

Festivalde ayrıca Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı "Zorba" balesi, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile izleyicilerin beğenisine sunulacak. Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri "La Traviata" da Henning Brockhaus’un rejisiyle izletilecek. Ayna ve projeksiyon kullanılarak hazırlanan, farklı dekoru ve kostümleriyle son yılların en çok ilgi çeken prodüksiyonu "La Traviata"da Violetta rolünü, Avrupa'nın önemli temsillerde görev alan Türk soprano Burcu Uyar üstlenecek.

Festival biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden edinilebilecek.